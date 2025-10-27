Dilan Çiçek Deniz'in "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil" açıklaması polemik yarattı.

REKLAM advertisement1

Dilan Çiçek Deniz'in bu sözlerine ilk tepki "Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadeleriyle Ekin Türkmen'den gelmişti. Türkmen'in ardından Burak Sergen de "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği" diyerek karşılık vermişti.

Burak Sergen

Burak Sergen'in bu sözlerini Enis Arıkan, ti'ye aldı. Arıkan, sosyal medya hesabından; "Bir doktor oyunculuk yapabilir sanki ama bir oyuncu açık kalp ameliyatı yapabilir mi emin değilim" ifadelerini kullandı.

Enis Arıkan