Oyuncular, 'Kutsal mı değil mi?' polemiği yaşıyor

Berna Laçin, geçtiğimiz hafta rol aldığı bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek için; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunu yapmıştı.

Berna Laçin

REKLAM advertisement1

Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz de; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e göndermede bulunmuştu.

Dilan Çiçek Deniz

REKLAM

Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil" açıklaması polemik yarattı.

Burak Sergen

Ekin Türkmen'in ardından Burak Sergen de Dilan Çiçek Deniz'e tepki gösterdi. Sergen; "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği" ifadelerini kullandı.

Melis Sezen

Melis Sezen ve Pelin Akil de tartışmaya dâhil oldu. Melis Sezen; "Oyunculuk kesinlikle kutsal" derken, Pelin Akil ise; "Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil

"BIKTIM SİZDEN"

Oyuncu Ekin Türkmen, Dilan Çiçek Deniz'e; "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanarak, tepki göstermişti.

Ekin Türkmen