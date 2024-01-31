Enginarın sağlığa faydaları - enginar neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir?
Enginarın tükettiğimiz kısmı aslında bir çiçeğin açmadan önceki tomurcuğudur. Çiçek açtıktan sonra enginar, mor bir çiçek halini almaktadır. Akdeniz kökenli olan bu bitki, tıbbi özellikleri itibariyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Enginarın sağlığa faydaları - Enginar neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar
Papatyagiller ailesinin üyesi olan enginar, tam anlamıyla bir vitamin deposudur. İçerisinde fosfor, demir, kalsiyum, soydum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B ve C vitaminleri bulunan sebze, özellikle bahar aylarında tüketilmektedir. Enginar faydaları ve zararları nelerdir? Enginar neye iyi gelir? Enginarın faydaları İbrahim Saraçoğlu. Enginar yemek karaciğere iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.
Enginar Faydaları
Kangar, sinar ve kenger olarak da bilinen enginar bitkisi, gerek lezzeti gerekse sağlığa olan katkılarıyla sofralardaki yerini almaktadır. Enginar havalar ısınmaya başladığında yani ilkbahar mevsiminde olur. Dona karşı duyarlı bir bitki olduğundan dolayı yoğun olarak Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Sapının orta kısmı da yenilebilir ancak en lezzetli ve en besleyici kısmı kalbidir. Gallik asit, kuarsetin ve sinarin gibi antioksidan bileşenler içeren enginar, sağlığa faydalarının yanında farklı aroması ve lezzetiyle de ön plana çıkmaktadır.
Enginar Zararları
Enginar Neye İyi Gelir?
Enginarın Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Profesör İbrahim Saraçoğlu da enginarın faydaları üzerinde durmaktadır. Saraçoğlu; enginarın meyvesi için rahim ağzı kanserine (serviks kanseri) karşı koruyucu ve önleyici olduğunu; enginarın yaprakları için sindirim sistemini güçlendirip kabızlığa iyi geldiğini; enginarın meyvesi ve yaprakları için ise cilde iyi geldiğini ve cildi gençleştirdiğini belirtmiştir.
Enginar Yemek Karaciğere İyi Gelir Mi?
Enginar tüketimi hakkında en merak edilen soruların başında karaciğere faydalı olup olmadığı gelmektedir. Karaciğer sağlığınızı korumak istiyorsanız enginar tüketimine yönelmenizi tavsiye ederiz. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyarak, karaciğerin yenilenmesini sağlayabilir. Ayrıca karaciğerden zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olan safra üretimini de arttırmaktadır.