Yaz aylarının hafif ve besleyici yemeklerinden biri olan zeytinyağlı enginar, sofralarınıza Akdeniz esintisi getiriyor. Bol vitamin ve mineral içeriğiyle bilinen enginar, zeytinyağı ve taze otlarla buluştuğunda harika bir lezzet şölenine dönüşüyor. İşte detaylar!