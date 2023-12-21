Enginar hangi mevsimde yetişir, ne zaman çıkar? Enginar hangi ayda yenir?
Enginar, lezzeti ve sağlık faydalarıyla sofralarımızda özel bir yere sahiptir. Başta karaciğer olmak üzere sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki enginar hangi mevsimde yetişir, hangi ayda yenir? İşte detaylar...
Enginar, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçası olup, özel yetiştirme gereksinimleri ve belirgin hasat zamanlarıyla dikkat çeker. Yemeği, salatası, sirkesi ve hatta dolması yapılan enginar geniş bir kullanım alanına sahiptir. İşte bu yazımızda enginarın yetişme mevsimine, ideal yetişme şartlarına ve hangi ayda yenilebileceğini inceleyeceğiz. Ayrıca enginarın sağlık yaralarına da detaylı bir şekilde değineceğiz.
Enginar Nasıl Bir Bitkidir?
Enginar, Asteraceae (papatyagiller) ailesine aittir. Bu aile, çeşitli bitki ve çiçek türlerini içerir. Enginar, yaprakları geniş ve dikenli, baş kısmı yenebilen, çok yıllık bir bitkidir. Enginarın yenilebilir kısmı, çiçeğin henüz açılmamış tomurcuğudur.
Enginar Hangi Mevsimde Yetişir?
Enginar, özellikle ilkbahar mevsiminde yetişen bir sebzedir. Bu dönem, enginarın gelişimi ve olgunlaşması için ideal koşulları sunar. İşte enginarın yetişme süreciyle ilgili detaylar:
Enginar Yetiştirme Koşulları Nelerdir?
Enginar çok yıllık bir sebzedir. Bu bitkiler bulundukları yerlerde 10-15 yıl kadar kalabilirler. Enginar yetiştirmeyi düşünüyorsanız bu sürece dair bir takım bilgilere sahip olmanız gerekiyor. İşte detaylar:
Türkiye’de enginar üretimi Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
Enginar Ne Zaman Çıkar?
Enginar hangi ayda çıkar sorusu enginarın yetiştiği bölgeye, enginarın çeşidine ve iklime göre farklılık göstermektedir. Ege bölgesinde yetiştirilen “sakız enginar” çeşidinin hasadına Aralık-Ocak aylarında başlanıyor. Marmara bölgesinde yetiştirilen “bayrampaşa” cinsinin hasadı ise Nisan-Mayıs aylarında yapılıyor.
Enginar Yazın mı Olur Kışın Mı?
Enginar çeşidine göre farklı dönemlerde hasadı yapılan bir sebzedir. Bazı türleri kış aylarında hasat edilirken bazı türleri İlkbahar aylarında hasat edilir. Diğer yandan Nisan-Mayıs arası dönemde yaygın olarak pazar tezgahlarında görmeye başlarız.
Enginarın Sağlık Yararları Nelerdir?
Enginar başta karaciğer sağlığı olmak üzere pek çok faydası olan bir sebzedir. Diğer sağlık yararları ise şöyledir: