Bezelye hangi Mevsimde Yetişir, Ne Zaman Çıkar? Bezelye Hangi Ayda Yenir?

Bezelye hangi Mevsimde Yetişir, Ne Zaman Çıkar? Bezelye Hangi Ayda Yenir?

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Bezelye, dünyanın birçok yerinde sevilen ve yaygın olarak tüketilen bir sebzedir. Yeşil taneleri ve tatlı lezzetiyle tanınan bu sebze, çeşitli yemeklerde kullanılmasının yanı sıra sağlık açısından da önemli faydalar sunar. Baharın müjdecisi olarak da bilinen bezelye ne zaman çıkar? Bu yazımızda bezelyenin yetişme mevsimlerinden ideal yetiştirme şartlarına, hangi ayda yenileceğinden sağlık yararlarına kadar birçok konuyu ele alacağız.

Bezelye Hangi Familyadan Gelir?

Bezelye, Fabaceae (baklagiller) ailesine aittir. Bu aile, fasulye, nohut ve mercimek gibi diğer birçok değerli bakliyatı da içerir. Bezelye, bu ailenin önemli ve besleyici üyelerinden biridir.

Bezelye Nasıl Bir Bitkidir?

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Bezelye, genellikle yıllık bir bitki olarak yetiştirilir. Salkım şeklindeki yeşil meyvelerin içinde bulunan bezelye taneleri, hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilir. Bezelye bitkisi, genellikle tırmanıcı yapısıyla bilinir. Yaygın bezelye çeşitleri ise araka bezelye, sultani bezelye, bahçe bezelyesi, şeker bezelye, tarla bezelye olarak sıralanabilir.

Bezelye Hangi Mevsimde Yetişir?

Bezelye, genellikle ilkbahar mevsiminde yetişir ve bu dönemdeki serin hava koşulları bezelyenin büyümesi için idealdir. Bu genellikle ilkbaharın başlarında, son don riskinin geçmesinin ardından olur. Bezelyenin erken ekilmesi, yazın aşırı sıcağından önce hasat yapılabilmesi için önemlidir, çünkü aşırı sıcaklar bezelyenin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bezelyenin yetişme döngüsü ile ilgili önemli noktalar ise şöyledir:

Bezelyenin yetişme süreci, çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterse de, çoğunlukla 60 ila 70 gün arasında sürer.

Bu süre zarfında, bezelye bitkisi bol miktarda güneş ışığı ve düzenli sulama gerektirir. İlkbaharın sonlarına doğru, bezelye taneleri olgunlaşır ve hasat için hazır hale gelir.

Genellikle, Haziran ayının başlarında bezelye hasadı yapılır. Bu dönemde bezelyeler, taze, tatlı ve besleyici özellikleriyle en ideal tüketim kalitesine ulaşır.

Bezelye, soğuğa dayanıklı bir bitki olduğundan, bazı bölgelerde geç sonbahar veya erken kış aylarında da ekimi yapılabilir. Ancak bu, iklim koşullarına ve bölgenin genel hava durumuna bağlıdır.

Bezelye, serin ve nemli ilkbahar mevsiminde gelişim gösteren ve bu dönemde en iyi verimi sağlayan bir sebzedir.

Bezelye Yetiştirme Koşulları Nelerdir?

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Bezelye uygun iklim ve toprak yapısında kolaylıkla yetişen ve yüksek verim veren bir sebzedir. Şimdi bu koşulları inceleyelim:

Güneş Işığı ve Sıcaklık: Bezelye, bol güneş ışığı ve serin ya da ılıman sıcaklık koşullarını tercih eder.

Toprak Tipi: İyi drenajlı, besin açısından zengin topraklar, sağlıklı bezelye bitkileri için uygundur.

Sulama: Bezelye, düzenli sulamayı sever, ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

Bakım ve Budama: Bezelye bitkileri, bazen destek gerektirebilir ve düzenli budama ile daha sağlıklı büyüme sağlanabilir.

Bezelye Ne Zaman Yenir?

Bezelye hangi ayda yetişir sorusu bezelye sevenlerin merak ettiği bir sorudur. Haziran ayı başlarında, bezelyeler hasat için hazır hale gelir ve bu süre zarfında taze bezelyelerin tadını çıkarmak için en uygun zamandır. Taze bezelye, hasat edildikten hemen sonra en iyi lezzeti sunar. Tazeliğini korumak için, hasattan hemen sonra soğuk bir yerde saklamak ve mümkün olan en kısa sürede tüketmek önemlidir. Çünkü bezelye, hasat edildikten sonra zamanla şekerini kaybeder ve nişastaya dönüşür, bu da lezzetinin azalmasına neden olur.

Bezelyenin Sağlık Yararları Nelerdir?

Bezelye, besin değeri yüksek ve sağlık açısından birçok fayda sunan bir sebzedir. İşte bezelyenin sağlık yararları:

Bezelye, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Özellikle vejetaryen ve vegan diyetler için önemli bir protein kaynağıdır, kas yapısının korunmasına ve gelişimine katkıda bulunur.

Bezelye, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan düşük glisemik indekse sahiptir. Bu, diyabet yönetiminde önemli bir rol oynar.

Bezelye, kalp sağlığını destekleyen ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan antioksidanlar ve fitonutrientler içerir.

Yüksek C vitamini içeriği ile bezelye, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Bezelye, kemik sağlığını korumaya yardımcı olan K vitamini ve manganez gibi mineraller içerir.

Bezelyede bulunan anti-inflamatuar bileşikler, vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve bazı kronik hastalıkların riskini düşürür.

Bezelyenin antioksidan özellikleri, bazı kanser türleriyle mücadelede yardımcı olabilir.

A vitamini ve C vitamini gibi antioksidanlar açısından zengin olan bezelye, cilt sağlığını iyileştirmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

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