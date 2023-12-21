Bezelye hangi mevsimde yetişir, ne zaman çıkar? Bezelye hangi ayda yenir?
Yeşilin en tatlı hallerinden biri olarak bilinen bezelye, mutfakların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bezelye, mutfaklarda geniş bir kullanım alanına sahip ve sağlık açısından faydalı bir sebzedir. Peki, bu lezzetli sebze hangi mevsimde yetişir? Bezelye hangi ayda tüketilir?
Bezelye, dünyanın birçok yerinde sevilen ve yaygın olarak tüketilen bir sebzedir. Yeşil taneleri ve tatlı lezzetiyle tanınan bu sebze, çeşitli yemeklerde kullanılmasının yanı sıra sağlık açısından da önemli faydalar sunar. Baharın müjdecisi olarak da bilinen bezelye ne zaman çıkar? Bu yazımızda bezelyenin yetişme mevsimlerinden ideal yetiştirme şartlarına, hangi ayda yenileceğinden sağlık yararlarına kadar birçok konuyu ele alacağız.
Bezelye Hangi Familyadan Gelir?
Bezelye, Fabaceae (baklagiller) ailesine aittir. Bu aile, fasulye, nohut ve mercimek gibi diğer birçok değerli bakliyatı da içerir. Bezelye, bu ailenin önemli ve besleyici üyelerinden biridir.
Bezelye Nasıl Bir Bitkidir?
Bezelye, genellikle yıllık bir bitki olarak yetiştirilir. Salkım şeklindeki yeşil meyvelerin içinde bulunan bezelye taneleri, hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilir. Bezelye bitkisi, genellikle tırmanıcı yapısıyla bilinir. Yaygın bezelye çeşitleri ise araka bezelye, sultani bezelye, bahçe bezelyesi, şeker bezelye, tarla bezelye olarak sıralanabilir.
Bezelye Hangi Mevsimde Yetişir?
Bezelye, genellikle ilkbahar mevsiminde yetişir ve bu dönemdeki serin hava koşulları bezelyenin büyümesi için idealdir. Bu genellikle ilkbaharın başlarında, son don riskinin geçmesinin ardından olur. Bezelyenin erken ekilmesi, yazın aşırı sıcağından önce hasat yapılabilmesi için önemlidir, çünkü aşırı sıcaklar bezelyenin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bezelyenin yetişme döngüsü ile ilgili önemli noktalar ise şöyledir:
Bezelye Yetiştirme Koşulları Nelerdir?
Bezelye uygun iklim ve toprak yapısında kolaylıkla yetişen ve yüksek verim veren bir sebzedir. Şimdi bu koşulları inceleyelim:
Bezelye Ne Zaman Yenir?
Bezelye hangi ayda yetişir sorusu bezelye sevenlerin merak ettiği bir sorudur. Haziran ayı başlarında, bezelyeler hasat için hazır hale gelir ve bu süre zarfında taze bezelyelerin tadını çıkarmak için en uygun zamandır. Taze bezelye, hasat edildikten hemen sonra en iyi lezzeti sunar. Tazeliğini korumak için, hasattan hemen sonra soğuk bir yerde saklamak ve mümkün olan en kısa sürede tüketmek önemlidir. Çünkü bezelye, hasat edildikten sonra zamanla şekerini kaybeder ve nişastaya dönüşür, bu da lezzetinin azalmasına neden olur.
Bezelyenin Sağlık Yararları Nelerdir?
Bezelye, besin değeri yüksek ve sağlık açısından birçok fayda sunan bir sebzedir. İşte bezelyenin sağlık yararları: