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        Engin Taş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Fatih'teki bir otelde Engin Taş'ın öldürüldüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde otele gelen şüphelinin Engin Taş'ı silahla ateş ederek öldürdüğü anlar yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:03
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          Fatih'te otelde işlenen Engin Taş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 23 Ocak 2023'te Fatih Aksaray'da meydan geldi.

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          Edinilen bilgiye göre, Engin Taş, gece kulübünde S.K. isimli kadınla eğlendiği sırada Ferdi Karayakas isimli şüpheliyle tartışmaya başladı.

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          Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken Taş ile S.K. eğlendikten sonra Aksaray'da bulunan bir otele gitti.

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          Taş ile S.K. otele kayıt yaptırdıkları sırada şüpheli Karayakas Tanzanya uyruklu arkadaşıyla aynı otele geldi.

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          Taş ile Karayakas burada tekrar tartışmaya başladı. Bu sırada Karayakas belinden çıkardığı silahla Engin Taş'a art arda ateş etti. 

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          Taş kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine glen sağlık ekipleri yaralı Taş'ı hastaneye kaldırdı. Engin Taş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

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          ZANLI TUTUKLANDI

          Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından saldırgan Ferdi Karayakas'ı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karayakas tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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          CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

          Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

          Görüntülerde Engin Taş ile S.K.'nin otel lobisinde kayıt için bekledikleri esnada Ferdi Karayakas'ın otele geldiği ve kavganın ardından silahıyla Taş'a ateş ettiği anlar görülüyor.

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