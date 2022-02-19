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Muhabirler Engin Günaydın’a “10 Bin Adım dizisi çok beğenildi, yeni sezon olacak mı?” sorusunu yöneltti. “Teşekkür ederim. Çok güzel bir projeydi ama yeni sezon olur mu hiç bilmiyorum” diyen Günaydın, kız arkadaşıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.