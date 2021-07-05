"YANIBAŞINDA SONSUZ OLMAK İSTİYORUM"

Öte yandan iki çocuk annesi olan Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

6. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Alkoçlar, gönderisine, "Önce seninle 'bir' olmak, sonra çoğalıp, 'biz' olmak... Ve tek isteğim; yanı başında sonsuz olmak... Seni seviyorum, 6. yıl... 28.08.2014..." notunu düşmüştü.