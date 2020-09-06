Barbaros adlı dizide Oruç Reis karakterine hayat vereceğini söyleyen 41 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

Çok heyecanlıyım. Herkesin beklediği bir proje. Projenin içerisinde yer aldığım için mutluyum. Meşakkatli ve uzun çalışılması gereken bir iş. Ben de çalışmaya başladım. Türk halkının seveceği bir iş olacak.

Yakın zamanda Pakistan'a gideceği iddialarını da doğrulayan Engin Altan Düzyatan, "Bir anlaşmam var. Yakın zamanda oraya gideceğim" dedi.