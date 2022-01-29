Korona pozitif!

HABERTURK.COM

"Sefirin Kızı", "Kara Para Aşk" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" gibi birçok projede rol alan Engin Akyürek'in koronavirüs testi pozitif çıktı. tv100'ün haberine göre; yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Akyürek, hastalığı hafif atlatıyor.

Ayrıca ünlü oyuncunun rol aldığı dizinin ekibinin, şimdilerde Akyürek'in yer almadığı sahneleri çektiği öğrenildi.

"BEN GELDİM!"

Öte yandan Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, sosyal medyaya giriş yapmıştı. Instagram hesabı açan ünlü oyuncunun ilk paylaşımı sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Kedisi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Engin Akyürek, gönderisine, "Ben geldim." notunu düşmüştü. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Akyürek'in paylaşımı oldukça ilgi görmüştü.

"BELKİ BEN DE AŞKI BULURUM"

"Bir Aşk İki Hayat" filminin başrol oyuncusu Engin Akyürek, gösterim öncesi muhabirlerle sohbet etmişti. Ünlü oyuncu, daha önce, "Aşkı bulabildiniz mi?" sorusuna, "Aşk filmi yaptık. Film bitsin, yolunu bulsun belki ben de aşkı bulurum" şeklinde yanıt vermişti.