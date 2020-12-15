Vodafone Türkiye’ye yeni CEO

Vodafone Türkiye’nin yeni CEO'su Engin Aksoy olacak. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2020 tarihinde Vodafone Türkiye CEO'su olarak göreve başlayan Alex Froment Curtil, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi.
Alex Froment Curtil'in bu göreve getirilmesinin ardından Vodafone Türkiye CEO'luğu koltuğuna Engin Aksoy'un gelecek. Aksoy, görevi Alex Froment Curtil’den 1 Şubat 2021 itibariyle devralacak.
Şirketten yapılan açıklamada, 2017’den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Engin Aksoy'un, Vodafone Yanımda platformunun oluşturulması, büyümeyi destekleyen çok kanallı kampanya yönetimi araçlarının geliştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, perakende kanallarının dijitalleştirilmesi gibi projelere liderlik yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Vodafone Türkiye’de daha önce satış, pazarlama ve kurumsal iş birimi alanlarında üst düzey görevler üstlenen Aksoy'un şirketin U-dönüşü plan ve stratejisi kapsamında satış, dağıtım ve kanal yapısına odaklanarak önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi. Coca-Cola İçecek, Michelin ve Nike’da da üst düzey görevler üstlenen Aksoy, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Oxford Business College Pazarlama alanında yüksek lisans yaptı.
2008 yılından bu yana Vodafone Türkiye’de yer aldığını açıklayan Aksoy, "Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Vodafone Türkiye olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
KASIM AYINDA CEO OLMUŞTU
Alex Froment-Curtil ise, “Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. Engin ile çalışmak bir ayrıcalıktı, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.
2018 yılından bu yana Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapmakta olan Alex Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO görevini 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralmıştı. 2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olmuştu.
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