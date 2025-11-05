Habertürk
        Engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı? Kasım 2025 engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri nasıl sorgulanır?

        Engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı? Kasım 2025 engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri nasıl sorgulanır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayına ilişkin sosyal yardım ödemelerine dair açıklama yaptı. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada 3,97 milyar lira yaşlı aylığı ve 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplamda 7,11 milyar liranın hak sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. İşte, e-Devlet yaşlı ve engelli maaşı sorgulama ekranı…

        Giriş: 05.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:28
        • 1

          Kasım ayına ait engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda toplam 7,11 milyar liralık ödemenin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. İşte, detaylar

        • 2

          ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI YATTI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş kasım ayına yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı

          Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

        • 3

          Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda kasım ayı için 3,97 milyar lira yaşlı aylığı, 3,14 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
