Beyoğlu’nda engelli bir şahıs, annesine hakaretler ederek kötü davrandığını iddia ettiği madde bağımlısı engelli kardeşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aynı evde yaşayan engelli kardeşler Halit S. ve Tuncay S. (55) tartışmaya başladı. Madde bağımlısı Tuncay S.’nin öz annesine kötü davranması ve hakaretler etmesi üzerine aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Halit S., mutfaktan eline aldığı ekmek bıçağıyla kardeşi Tuncay S.'yi sırtından 4, omzundan da 1 kez olmak üzere bıçakladı. Kanlar içinde kalan Tuncay S. yere düşerken, zanlı kardeş ise kayıplara karıştı.

POLİS ZANLIYI KISA SÜREDE YAKALADI

Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı şahıs, Okmeydanı’nda saklandığı evde 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KARTEŞ KATİLİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şahsın yapılan sorgusunda ilk olarak kardeşini öldürmediğini daha sonra bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayda kullandığı bıçağı sakladığı yeri de itiraf eden şahıs, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Halit S., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.