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        Haberler Bilgi Yaşam Engelli öğretmen ataması ne zaman? 2024 EKPSS Engelli öğretmen atamaları kontenjan ile branş dağılımı belli oldu mu?

        Engelli öğretmen ataması ne zaman? EKPSS Engelli öğretmen atamaları kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında yapılacak olan öğretmen alımları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak. Peki Engelli öğretmen ataması ne zaman? İşte 2024 EKPSS Engelli öğretmen atamaları kontenjan ve branş dağılımı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:51
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        • 1

          Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ilgili gerçekleşecek olan engelli öğretmen atama takvimi araştırılıyor. En son 20 bin öğretmen atama takvimi işlerken engelli öğretmen atamalarına ilişkin beklentiler artış gösterdi. Peki Engelli öğretmen ataması ne zaman? EKPSS Engelli öğretmen atamaları kontenjan ve branş dağılımı

        • 2

          ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

          Yusuf Tekin sürece ilişkin yaptığı açıklamada; "Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

          Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşların ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.

        • 3

          BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

          Engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak.

          Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

        • 4
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