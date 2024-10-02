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        Haberler Gündem Güncel Engelli Meclisi seçimine "tandem bisiklet"le geldi | Son dakika haberleri

        Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı seçimine "tandem bisiklet"le geldi

        Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı'na aday olan doğuştan görme engelli Çiler Kocaman, seçimin yapıldığı Kent Konseyi binasına Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz'un kullandığı tandem bisikletle geldi. Başkanlığa seçilen Çiler Kocaman, hayatının büyük bölümünün mücadeleyle geçtiğini belirterek, engellilerin hayatını kolaylaştıracak "tandem bisiklet"le farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. "Tandem bisiklet" hakkında bilgi veren Hakan Yavuz da engelli bisikletleri görenlerin onlara öncelik vermelerini ve yavaşlamalarını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:03
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          Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı'na aday olan doğuştan görme engelli Çiler Kocaman (48), seçimin yapıldığı Kent Konseyi binasına Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz'un kullandığı tandem bisikletle geldi.

        • 2

          Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve yönetim kurulu üyeleri ile engelli bireylerin katıldığı seçimde, mevcut başkan Aslıhan Volkan aday olmadı.

        • 3

          Başkan Melek Mızrak Subaşı, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal hayattaki yerine değinerek, "Mücadelemiz daha da büyüyecek. Her birimiz istesek de istemesek de başımıza gelebiliyor. Her biriniz yaşamak için mücadele veriyorsunuz. Yapmak istediğimiz çok şey var. Her projemizde aklımızın bir köşesinde sizler varsınız" dedi.

        • 4

          Aslıhan Volkan da Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanlığı görevini 5 yıl yürüttüğünü hatırlatarak, "Engelli bireylerin yanı sıra engelli çocuğu olan annelerle de kapsamlı çalışmalar yürüttük. Her bireyimizin yeteneğine göre kurslar açarak, hem engelli bireylere 'Siz de başarırsınız bizler gibi' demeyi vurguladık hem de imkanlar dahilinde engelli bireylerin herkesle aynı olmasına çalışmalar yapabileceklerini göstermeye çalıştık. Bugüne kadar derneğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

        • 5

          Engelli Meclisi Başkanlığına seçilen Çiler Kocaman ise hayatının büyük bölümünün mücadeleyle geçtiğini belirtti. 

        • 6

          Daha önce engelli meclisinde başkan yardımcısı olarak görev yaptığını anımsatan Kocaman, şunları söyledi: "Bilecik'i engelsiz kent yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bilecik'teki ulaşım sıkıntılı. Özellikle ben bir yerden bir yere giderken zorlanıyorum. Tandem bisiklet hayatı kolaylaştırıyor. Bisikletliler Derneği Başkanımız her zaman bizleri destekliyor. Ulaşımda birçok engeli tandem bisikletle aşıp, gitmem gereken yere daha rahat ulaşmış oluyorum. Bunu da Bilecik'te yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü tandem bisiklet kullanmak isteyen engelli bireylerimiz var. Bunun yaygınlaştırılması içinde tandem bisiklet alınması gerekiyor, gönüllülerden destek bekliyoruz."

        • 7

          Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz da tandem bisiklet hakkında bilgi vererek, engelli bisikletleri gördüklerinde onlara öncelik vermelerini ve yavaşlamalarını istedi.

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          Seçimde, Halk Eğitimi Merkezi işaret dili öğreticisi Kader Dağlar da konuşmaları işaretle anlattı.

        • 9

          Oy çokluğuyla Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığı'na seçilen Çiler Kocaman, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz tarafından tandem bisikletle tekrar Gazipaşa Mahallesi'ndeki evine bırakıldı.

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