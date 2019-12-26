HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Dünya, Güneş ve Ay’ın aynı doğrultuya gelerek Ay’ın, Güneş’in önüne geçerek kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere 4 şekilde gerçekleşiyor.