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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Engelli çocuklar için 'Dünya Bizim Evimiz'

        Engelli çocuklar için 'Dünya Bizim Evimiz'

        Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, sezonun son oyununu engelli çocuklar için oynadı. 25 Temmuz Perşembe günü Güngören Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Dünya Bizim Evimiz" oyunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü uzmanlarınca belirlenen çocuklarımıza Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncuları tarafından ücretsiz olarak sahnelendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:09
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        Engelli çocuklar için 'Dünya Bizim Evimiz'
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        Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, engelli çocuklarımız için sahne alarak minik kalplere bir dokunuş yaptı. 25 Temmuz Perşembe günü Güngören Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro, sezonun son oyununda engelli çocuklarımıza “Dünya Bizim Evimiz” diyerek çevre bilincinin değerini aşıladı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü uzmanlarınca belirlenen çocuklara özel oynanan oyun, miniklere sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda doğa sevgisiyle dolu bir macera sundu. Engelli çocuklar, oyunu Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nun tüm oyunları gibi ücretsiz olarak izleme imkanı buldu.

        16 yıl boyunca Türkiye’yi beş kez dolaşan, 600’ün üzerinde temsille yaklaşık 200 bin çocuğa ücretsiz olarak ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, “Dünya Bizim Evimiz” oyunuyla çocuklara doğayla iç içe yaşamanın ve evrensel sorumlulukların değerini öğretiyor. Yiğit Pakmen tarafından yazılan ve yönetilen “Dünya Bizim Evimiz”, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncuları tarafından sahneleniyor.

        Oyunun kahramanları Eylül, Toprak, Mirket, Kurt, Karga ve Papağan doğa tahribatının izini sürmek üzere Hindistan'dan Kutuplara uzanan yolculukları sırasında, çevre sorunlarına dikkat çekerek izleyicilere önemli mesajlar veriyor. Kahramanlar, dünyanın dört bir yanından gelen yardım çağrılarına kulak vererek ana sorunları keşfediyor ve insanları doğaya verilen zararlar konusunda bilinçlendirme kararı alıyor. Tüm dünya çocukları ve hayvanlar bir araya gelerek yetişkinlerin bu yardım çağrısını duyup duymayacağını görmek için birleşiyor. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın ana karakter Ulu Çınar’ı seslendirdiği oyun, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde dünyamızın yaşayacağı olumsuzlukların altını çizerek çocuklara hem derin hem de renkli bir dünya sunuyor.

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        #Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü
        #Sadri Alışık Kültür Merkezi
        #tiyatro
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