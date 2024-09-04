Bugün daha anlamlı bir işin arifesinde olduklarını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Engelli arkadaşlarımızla dalış yapacağız. Onlar dezavantajlı gruptaki insanlar ama engelli insanların eğer aklında, kalbinde engel yoksa her şeyi yapabileceklerini, her sporu başarıyla icra edebileceklerini ortaya defalarca koydular. Engelli arkadaşlarımız suyun altına dalış gerçekleştirecekler, zaman tünelinde bir yolculuk yapmış olacaklar, suyun altındaki muhteşemliği görmüş olacaklar. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin içinde olduğumuz için mutluyuz."