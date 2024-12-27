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        Haberler Bilgi Ekonomi Engelli araç limiti 2025 ne kadar olacak? ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri? İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobillerin listesi

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi

        Engelli araç limiti 2025 ve ÖTV'siz araç satışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası ÖTV muafiyetli engelli araçları araştırılmaya başlandı. Öte yandan engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit 2025 yılı yeniden değerleme oranı ile belli olmuştu. Peki, Engelli araç limiti 2025 ne kadar olacak? ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri? İşte, ÖTV'siz alınabilecek otomobillerin listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:11
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        • 1

          Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınabilen araçlara yerli olma şartı getirildi. Buna göre, ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 40 yerlilik şart olacak. Bu şartı sağlamayan araçlar ise ÖTV muafiyeti ile alınamayacak. Bu karar sonrası ‘’ÖTV muafiyeti ile alınabilecek engelli araçları hangileri?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2025 yılı yeniden değerleme oranı ile belirlenen engelli araç üst limiti de merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, engelli araç limiti 2025 ne kadar olacak, hangi otmobiller ÖTV'siz alınabilecek? İşte engellilerin alabileceği ÖTV muafiyetli araçlar…

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK? 10 MODELİ KAPSIYOR

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 4

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 230 bin TL olacak.

        • 5
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