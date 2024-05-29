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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bakan Şimşek konuşmasında "Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa piyasadaki fazla parayı çekmek için borçlanacağız" dedi.

Bakan Şimşek "KKM'den çıkış zaman alabilir ancak çok iyi bir noktadayız" ifadelerini kullanırken "SWAP hariç net rezervlerde pozitife yakınız" dedi.

"Kurda istikrar öngörümüz var bu da dezenflasyonu beraberinde getirecek" diyen Şimşek "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" diye ekledi.

Bakan Şimşek ayrıca "Enflasyonun tek haneye indirilmesi zaman ve sabır gerektiriyor" diye konuştu. Yapısal dönüşüme ilişkin de konuşan Şimşek "Kazanımlarımızın geçici bir başarı olmaması için yapısal dönüşüme ihtiyacımız var" dedi. Yapay zekaya ilişkin Şimşek "Yapay Zeka Hazırlık Enseksi'nde gelişmekte olan ülkelere göre çok daha iyi bir noktadayız" diye konuştu.