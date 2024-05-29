Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.609,65 %-0,64
        DOLAR 32,2219 %-0,04
        EURO 34,9603 %-0,16
        GRAM ALTIN 2.428,75 %-0,74
        FAİZ 41,57 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 33,10 %-0,58
        BITCOIN 67.782,00 %-0,67
        GBP/TRY 41,0860 %-0,14
        EUR/USD 1,0843 %-0,13
        BRENT 84,87 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 3.971,00 %-0,74
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Şimşek "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" derken "Enflasyonun tek haneye indirilmesi zaman ve sanır gerektiriyor" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

        Bakan Şimşek konuşmasında "Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa piyasadaki fazla parayı çekmek için borçlanacağız" dedi.

        Bakan Şimşek "KKM'den çıkış zaman alabilir ancak çok iyi bir noktadayız" ifadelerini kullanırken "SWAP hariç net rezervlerde pozitife yakınız" dedi.

        "Kurda istikrar öngörümüz var bu da dezenflasyonu beraberinde getirecek" diyen Şimşek "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" diye ekledi.

        Bakan Şimşek ayrıca "Enflasyonun tek haneye indirilmesi zaman ve sabır gerektiriyor" diye konuştu.

        Yapısal dönüşüme ilişkin de konuşan Şimşek "Kazanımlarımızın geçici bir başarı olmaması için yapısal dönüşüme ihtiyacımız var" dedi.

        Yapay zekaya ilişkin Şimşek "Yapay Zeka Hazırlık Enseksi'nde gelişmekte olan ülkelere göre çok daha iyi bir noktadayız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        AK Parti'de 'Ankara kriterleri' hazırlığı
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        Hastalığını gözyaşları içinde anlattı
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Habertürk Anasayfa