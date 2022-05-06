NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu." açıklaması asgari ücret zammı için umut ışığı olarak görüldü.