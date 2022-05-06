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Enflasyon rakamlarının ardından asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarının ardından asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar oalcak?

Asgari ücrete ek zammın yapılıp yapılmayacağı son aylarda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ocak ayında yapılan %50 oranındaki zamla birlikte 2022 net asgari ücret 4 bin 253 liraya yükselmişti. Nisan ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 69.97'ye yükselmesi Asgari ücret Temmuz zammını gündeme getirdi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. İşte, Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri…

06.05.2022 - 14:43 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Asgari ücret ek zammı son dakika gelişmeleri binlerce işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılan yüzde 50 seviyesindeki zamla birlikte 2022 asgari ücret 4 bin 250 TL olarak belirlenmişti. Yıllık enflasyon oranının Nisan ayında yüzde 69.97 düzeyinde gerçekleşmesiyle birlikte Asgari ücret Temmuz zammı uygulanma ihtimali gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerektiğinde yıl ortasında değerlendirme yapılabileceğinin altına çizmesiyle birlikte ““Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in konuyla ilgili açıklamaları...

  • ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yazılı bir mesaj yayınladı. İşçilerin enflasyon oranları karşısında ezdirilmeyeceğinin vurgusunu yapan Erdoğan “İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık” dedi.

  • BAKAN BİLGİN’DEN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında memur, işçi ve emeklileri ilgilendiren düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağının altını çizen Bilgin, 

    "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.  Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimiz koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

  • ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

    Nisan ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 70’lere dayanmasıyla birlitke asgari ücrete ek zam konusu gündeme geldi. 2022 Asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından 4 bin 253 liraya yükselmişti. Asgari ücret Temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.

  • NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu." açıklaması asgari ücret zammı için umut ışığı olarak görüldü.

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