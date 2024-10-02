Eylül ayı bitti ve sıra TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarına döndü. Bu ay enflasyon durumu merak edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 64 analist ile gerçekleştirdiği beklenti anketini yayınladı. Uzmanlara göre bu ay TÜFE artış beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 2,22'de kalacağı tahmin ediliyor. Peki, TÜİK Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...