        Enflasyon farkı belli oldu! 2026 Ocak ayında SSK Bağkur emekli maaşına, memur ve emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

        Enflasyon farkı belli oldu! 2026 Ocak ayında SSK Bağkur ile memur ve emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

        TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Temmuz-Ekim ayı enflasyon rakamları ve dolayısıyla SSK, Bağkur maaşları ile memur ve emekli memur maaş zamı da belirlendi. İşte, 2026 Ocak memur ve emekli maaşı zam oranı

        Giriş: 03.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:26
          TÜİK, Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Böylece Temmuz’dan Ekim’e kadar olan dört aylık enflasyon verileri netleşmiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve emekli memurların 2026 Ocak ayında alacağı maaş artış oranı da şekillendi. İşte, 2026 Ocak dönemi için belirlenen memur ve emekli maaş zammı oranları…

          TEMMUZ-EKİM 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için Temmuz-Ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

          2026 OCAK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

          Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

          Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.

