10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Youtube'da yaklaşık 12 milyon abonesi olan Enes Batur, eski bir videosu nedeniyle Youtube'dan ceza aldı ve video yüklemesi engellendi. Enes Batur Instagram hesabından yasak hakkında açıklama yaparken isyan etti.
ENES BATUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Ünlü Yotuber Enes Batur'un Youtube hesabı devre dışı kaldı. Enes Batur konuya ilişkin açıklamasında, " "Normalde yarının videosu hazırdı, cumanın da videosu hazırdı cumartesinin de videosu hazırdı fakat böyle olunca hiçbir şey yapamıyorum çünkü hesabım devre dışı kalıyor, yani emeklerim çöp oluyor. Ne yapabilirim ki? Bekliyorum. İnşallah çözülür" dedi.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998 Antalya doğumlu, Türk YouTuber ve oyuncudur. Enes Batur, YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Şu an Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTube kanalının sahibidir.
2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak takipçileri, Enes Batur'un evlendiğine inanmadı. Bunun yeni çıkaracağı filmin bir reklamı olduğunu düşündüler. Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı. Enes Batur'un 2. Filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.
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