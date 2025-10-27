Enerjisa Enerji, altyapı yatırımları için 340 milyon dolar tutarında finansman sağladı

Enerjsa Enerji, dört uluslararası finans kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası (FMO) ve Finance in Motion – Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile yeni yatırımların finansmanı için toplam 340 milyon ABD doları karşılığı Türk lirası tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı, uzun vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Türkiye'nin elektrik dağıtım sektöründeki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı finansman olma özelliğini taşıyor.

340 milyon dolar finansman

Bu altı yıllık uzun vadeli finansman ile Enerjisa Enerji'nin görevli dağıtım şirketleri AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ'ın hizmet verdiği 14 ildeki elektrik enerjisi altyapısının güçlendirilmesi ve şebeke modernizasyonu hedeflenirken; özellikle de depremden etkilenen bölgelerde şebeke yatırımlarına odaklanılacak. Dağıtım iş kolunun yanı sıra, hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj operatörü Eşarj'ın şarj ağının genişletilmesi için de bu finansman kullanılacak.

Uluslararası finans kuruluşlarından alınan söz konusu kredi, şirketin 2024 yılında kamuoyuna duyurduğu ‘Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi' kapsamında yer alıyor. Finansmanın Sürdürülebilirlik Bağlantılı Hedefleri ise Enerjisa Enerji'nin faaliyet gösterdiği dağıtım bölgelerindeki kayıp kaçak oranının düşürülmesi aracılığıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra şirket içi yönetim kademelerinde kadın temsilinin artırılması ile kadın erkek eşitliğine katkıda bulunulması.

Pınar:Uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz iş birlikleri, ülkemizin enerji dönüşümüne ivme kazandıracak Şimdiye kadar şirketin imzaladığı en büyük kredi anlaşmasına dair yorumlarını ileten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar; uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan iş birliğinin, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine duyulan güveni yansıttığını belirterek, "Bu anlaşma, Enerjisa Enerji'nin yeni enerji çağında sorumluluk üstlendiğinin bir göstergesidir. Biz enerjiyi yalnızca bir kaynak değil, kalkınmanın ve toplumsal gelişimin ana unsuru olarak görüyoruz. Başta Toroslar bölgesinde olmak üzere hizmet verdiğimiz her şehirde yürüttüğümüz altyapı ve şebeke modernizasyon projeleriyle daha dirençli, akıllı ve verimli bir enerji sistemi inşa ediyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve Eşarj'a ait elektrikli araç şarj altyapımızla ülkemizin düşük karbonlu geleceğine katkı sunarken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz bu uzun vadeli iş birlikleriyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne ivme kazandırıyoruz. Şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Söz konusu anlaşma, düzenlenen bir törenle imza altına alındı. Törene Enerjisa Enerji'yi temsilen CFO Philipp Ulbrich, Hazine, Risk, Yatırımcı İlişkileri ve Vergi Direktörü Cem Gökmen Gökkaya ve Enerjisalı finans, hukuk ve sürdürülebilirlik profesyonelleri ile IFC, AIIB, FMO ve GGF kurumlarını temsilen sırasıyla Laura Vecvagare, Stefen Shin ve SungMin Hwang, Jeesun Han ve Pim van Dijke, Başak Egemen'in yanında kurumların çeşitli birimlerinden yöneticiler katıldı. Ulbrich: Disiplinli finansal yönetim anlayışımız ve sürdürülebilirlik odaklı stratejimiz sayesinde uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli güvenini kazanmaya devam ediyoruz Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich yaptığı değerlendirmede, sağlanan 340 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli finansmanın, şirketin zorlu piyasa koşullarında dahi sürdürülebilir büyümesini finanse edebilme kapasitesini gösterdiğini belirtti. Ulbrich "Uluslararası finans kuruluşlarından sağladığımız bu tür kaynaklar, yalnızca finansman değil; vadeleri nedeniyle sürdürülebilir büyüme ve enerji dönüşümünde stratejik bir kaldıraçtır. Enerjisa Enerji'nin uzun vadeli yatırım stratejisine ve finansal istikrarına olan güveni yansıtmaktadır. Güçlü bilanço yapımız, etkin nakit akışı üreten iş modelimiz ve disiplinli maliyet ve faiz yönetimimiz sayesinde şirketimiz uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli güvenini kazanmaya devam ediyor. Türkiye'nin enerji altyapısının modernizasyonu ile, Türkiye'nin enerjisine öncülük ediyoruz" dedi.

Enerjisa Enerji'ye söz konusu finansmanı sağlayan uluslararası finans kuruluşlarından IFC'nin Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bölge Başkanı Laura Vecvagare "Bu finansman, Enerjisa'nın elektrik dağıtım ağını modernize etmek ve genişletmek, depremlerden zarar gören altyapıyı güçlendirmek ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini desteklemek için ihtiyaç duyulan uzun vadeli kaynağı sağlama açısından kritik bir rol oynuyor. Sağlam enerji altyapısı, ekonomik büyümeyi desteklemenin ve istihdam yaratmanın yanı sıra, sanayilerin etkin şekilde faaliyet göstermesini sağlar ve güvenilir enerji kaynaklarına erişimini kolaylaştırır" dedi.