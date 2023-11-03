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        Haberler Ekonomi Turizm Enerjisa'dan sürdürülebilir balıkçılık projesi - Turizm Haberleri

        Enerjisa'dan sürdürülebilir balıkçılık projesi

        Sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen Adana Karataş sürdürülebilir balıkçılık projesinin etkinliği geniş bir katılım ile gerçekleşti. Enerjisa Enerji ev sahipliğinde CarrefourSA, Enerjisa Üretim ve Sabancı Holding'in desteklediği proje ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılının coşkusu 300 Sabancı Gönüllüsü'nün tüm gün deniz, sahil ve liman temizliği için çalışmasıyla kutlandı  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:02
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        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
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        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşında, sürdürülebilir bir yaşam için öncü ve örnek olmak misyonuyla; doğaya, canlılara ve yeni nesillere güzel bir gelecek bırakmak, Ata’mızın emanetine sahip çıkmak için gerçekleştirildiği vurgulanan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin 3’üncü yılında en önemli projelerden birini gerçekleştiren Enerjisa Enerji, temel geçim kaynağı balıkçılık olan Adana Karataş için kapsamlı bir sürdürülebilir balıkçılık sistemi yarattığını açıklandı.

        PLASTİK ATIK DÖNÜŞÜM MERKEZİ KURULUYOR

        Türkiye’nin en çok deniz ürünü çıkartılan bölgelerinden biri olan Karataş’ın deniz kirliliği ile mücadelesinde Enerjisa Enerji, Karataş’ta denizdeki plastik atıklar için plastik atık dönüşüm merkezi kuruyor. Hem bölgedeki balıkçılar hem de deniz biyoçeşitliliği için sürdürülebilir olan bu projede balıkçılar, deniz atıklarını toplayarak atık dönüşüm merkezine getirecek ve bundan gelir elde edecek.

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        Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Karataş Su Ürünleri Kooperatifi’nde yer alan buz üretim tesisinin çatısına kurulacak olan güneş enerji santrali Kooperatif, enerji maliyetlerinin tümünü yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Enerjisini, yenilenebilir enerjiden sağlayan tesislerde üretilen buzlar düşük maliyetle balıkçılara verilecek ve yaratılan tasarruf ile de bölgedeki kadınların kooperatifte istihdamına katkı sağlanacak.

        Karataş Su Ürünleri Kooperatifi’nin teknik kapasitesini artırmaya yönelik CarrefourSA tarafından verilen ‘Sürdürülebilir Balıkçılık’, ‘Balıkçılıkta Ergonomi’ ve ‘Plastik Atık Yönetimi’ eğitimleri ile katılımcılara yeni yetkinlikler ve beceriler kazandılılacağı da belirtiliyor.

        300 KİŞİLİK KATILIM İLE TEMİZLİK YAPILDI

        Adana Karataş – Sürdürülebilir Balıkçılık projesinin Cumhuriyet Seferberliği etkinliği ise geniş bir katılım ile gerçekleşti. Bölgedeki görevli dağıtım şirketi Enerjisa Toroslar EDAŞ’ın gönülleri ağırlıklı olmak üzere Sabancı Topluluğu’nu temsilen CarrefourSA, Enerjisa Üretim ve Sabancı Holding’in gönüllüleri, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere sahadaydı. Adana’nın, nüfusunun yüzde 90’ı balıkçılık ile geçimini sağladığı ilçesi Karataş’ta yaşayan yerel halk ve Sabancı Gönüllüleri toplamda 300 kişilik geniş bir katılım ile bu özel günü Cumhuriyet’e yakışır şekilde çalışarak kutladı.

        Seferberlik kapsamında balıkçı tekneleri ile açılan Sabancı Gönüllüleri, aralarında yine Sabancı Gönüllüsü’nün de bulunduğu dalış ekibinin denizden çıkardıkları çeşitli atıkları ve hayalet ağları toplarken, limanda ve Harbiş Plajı’nda kapsamlı bir atık toplama etkinliği yapıldı. Etkinlik günü sonunda 878 kg atık toplanarak atık dönüşüm merkezine teslim edildi.

        "ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞARAK CUMHURİYETİMİZİ KUTLADIK"

        Tüm çalışmalarını etki odaklı sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet Seferberliğinin 3’üncüsünü gerçekleştirmenin ve bu özel günü ülkemiz için seferberlik halinde çalışarak kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Enerjisa Enerji olarak ev sahipliği yaptığımız ve gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir balıkçılık projemizde, ülkemizin en önemli balıkçılık merkezlerinden Adana Karataş için seferber olduk. Bu projenin bölgeye kazandırılması ile birlikte yenilenebilir enerjiden biyoçeşitliliğe, balıkçının teknik kapasitesinin artırılmasından kadın istihdamına birçok noktada önemli kazanımlar elde edeceğiz. Daha İyi Bir Gelecek için gelecek nesillere refah getirme sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bu noktada bize destek olan CarrefourSA ve Enerjisa Üretim şirketlerine de teşekkür ediyoruz"

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