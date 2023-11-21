Enerjisa'da gelecek dönem kar ve temettü beklentisi ne?

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Enerjisa'nın 9 aylık bilançolarının yanı sıra enerji sektöründeki güncel gelişmeleri yorumlayan Pınar, şirketin 9 ayda karını 2.3 milyar liradan 12.9 milyar liraya çıkarırken nelerin etkili olduğunu dile getirildi. Şirketin şimdiye kadar yaptığı yatırımlardan elde ettiği getirilerin değerlendirildiği programda Pınar, bundan sondaki dönemde ne kadarlık yatırım planlandığı ve bunun sonucunda büyümenin nereye kadar ulaşacağı tahminlerini paylaştı.

ENERJİ FİYATLARI NASIL ETKİLİYOR?

Enerjisa’nın faaliyet alanı ile gelir ve karını elde ettiği ana faaliyet konusunun anlatıldığı programda Pınar, geçtiğimiz dönemlerde neler yaptıklarını ve bunun çıktılarını değerlendirdi. Global enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enerji sektörü ve Enerjisa'ya yansımalarını aktaran Pınar, bundun sonraki süreçte olası risk ve avantajları da dile getirdi. Önümüzdeki dönem Enerjisa'nın hangi alanda, ne kadar ve nasıl bir büyüme öngördüklerini dile getiren Pınar aynı zamanda yapılacak yatırımların olası getirilerinin altını da çizdi.

BORÇLULUK NASIL YÖNETİLİYOR?

Pınar 2023 üçüncü çeyrek rakamlarını yorumlarken bilançonuzdaki büyüme ve karlılığı sürdürülebilirlik açısından değerlendirerek Enerjisa ve enerji sektörünün borçluluk sorununu masaya yatırdı. Pınar sıkı para politikası uygulanan bu döneminde sektör ve Enerjisa'nın borçluluğunun nasıl bir seyir izleyeceğini aktarıyor.Pınar ayrıca rasyolara bakıldığında borsada işlem gören şirketin değeri için de açıklamalar yaptı.