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Artan enerji fiyatları sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kazakistan'da doğalgaz fiyatlarının artması yaşanan protestoları tetiklerken İngiltere farklı bir 'skandalla' çalkalanıyor.

Ülkenin en büyük 3. enerji sağlayıcısı Ovo Energy artan ısınma faturaları sebebiyle müşterilerine 10 adet tasarruf tavsiyesinin yer aldığı bir mail attı.

Financial Times'da yer alan bilgilere göre söz konusu mailde müşterilere hava güneşliyken perdeleri açarak içeriyi daha fazla ısıtabilecekleri tarzı bilinen tavsiyelerde bulunuldu.

Ancak bu 10 tavsiyenin özellikle 2 tanesi büyük tepki topladı. Tavsiyelerden birinde vatandaşların sevdiklerine ve evcil hayvanlarına sarılarak ısınabileceği belirtildi. Bunun yanında firma müşterilerin zıplamak, evi temizlemek, çocuklarla hulahop döndürmek gibi fiziksel aktivitelerle sıcak kalabileceğini bildirdi.

'HEMEN ÖZÜR DİLEMELİ'

Mailin müşterilere yollanmasının ardından Ovo Energy büyük tepki topladı. Milletvekilleri söz konusu tavsiyeleri aşağılayıcı buldu. İşçi Partisi Milletvekili Darren Jones firmanın müşterilerinden hemen özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Muhafazakar Parti'den Theresa Villiers bahsedilen tavsiyelerin duyarsız olduğunu belirterek "Birçok kişi artan enerji faturaları sebebiyle stres altında. Zıplamalarının söylenmesini çok hoş karşılamayacaklardır" dedi.

FATURALAR YÜKSELİYOR

Ovo ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada söz konusu içeriğin 'utanç verici' olduğunu belirterek özür diledi.

Artan fiyatlar sebebiyle İngiltere'de 2022'de yıllık enerji faturalarının 2021'e göre 2000 sterlin yükselmesi bekleniyor.