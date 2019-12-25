Enerji kimlik belgesi nereden alınıyor? Enerji kimlik belgesi başvuru tarihleri nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alım satım yapacak ev sahipleri ve kiracılar için zorunlu hale geldi. 2020'ye kadar EKB kimliği çıkarmayan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN ALINIYOR?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Enerji Kimlik Belgesi son başvuru tarihi 31 Aralık 2019 olarak belirlenmiştir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDEN ZORUNLU?

1 Ocak 2020 itibarıyla Türkiye'deki yaklaşık 9,5 milyon bina için Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale gelecek. Belgeye sahip olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak. Ancak Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelinde Enerji Kimlik Belgesi sahibi bina sayısı 920 bin. Enerji Verimliliği Kanunu'na uygun, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, enerji israfını önleyen binalara Enerji Kimlik Belgesi veriliyor.