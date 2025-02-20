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        Haberler Sağlık Enerji içecekleri kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Enerji içecekleri kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor

        Kozan Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Dr. Kemal Kürkçü, "Gençler arasında çok ciddi kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarına sebep veriyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:20
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        Enerji içeceği tüketenler dikkat!
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        Uzm. Dr. Kemal Kürkçü, enerji içeceklerinin üzerinde "sporcu içeceği değildir" ibaresi olduğunu belirterek içeriğindeki kafein miktarının kalp ve böbrek rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti.

        Kürkçü, özellikle gençler arasında enerji verdiği iddiasıyla kullanılan enerji içeceklerinin aslında enerji verecek bir içeriğe sahip olmadığını ve bunun kutu üzerindeki ibarelerle de belirtildiğini kaydederek "Enerji içecekleri adıyla yanlış anılıyorlar. Enerji verdikleri iddia etseler de çok enerji verdikleri söylenemez. İçeriklerine baktığımızda şeker kafein, tuz, ginseng, B vitamini ve şeker gibi içeriğe sahip. Bunları değerlendirdiğimiz zaman kesme şeker kadar masum değil çünkü günlük 7-8 kesme şeker miktarı gibi gözükse de direkt kana karışan mısır şurubu var" dedi.

        Uzm. Dr. Kemal Kürkçü, bu ürünlerin çok ciddi miktarda kafein ve tuz içerdiğini kaydederek, şunları söyledi: "Günlük ihtiyacın 20 katı kadar yükseklikte. Enerji verdiği iddia edilen kafein ve şeker bunlarında yüksek doz ciddi yan etkileri olabiliyor. Bu enerjiyi günlük çay tüketerek de sağlayabilirsiniz. Kalp hızında artış, ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği, ellerde titreme, mide ve bağırsak sorunları, sık idrara çıkma, uyku sorunları yapabilir. Bu içecekleri kullanırken bu riskler göz ardı edilmemeli."

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