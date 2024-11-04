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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Endonezya'da yanardağ patlaması: En az 9 ölü | Dış Haberler

        Endonezya'da yanardağ patlaması: En az 9 ölü

        Endonezya'nın Flores adasında meydana gelen volkanik patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 06:52 Güncelleme: 04.11.2024 - 06:53
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        Endonezya'da yanardağ patlaması: En az 9 ölü
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        Endonezya Afet Yönetim Ajansına göre, ülkenin uzak adalarından Flores'te yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

        Patlamadan sonra lav akıntılarının ulaştığı yakındaki bir köyde manastır dahil olmak üzere birkaç ev yandı. Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

        AA'nın haberine göre; bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.

        Yanardağ, geçen haftadan bu yana her gün havaya iki bin metreye kadar yoğun kahverengi kül püskürtüyor.

        "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Endonezya
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