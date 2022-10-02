Endonezya'da futbol sahası savaş alanı! 174 kişi öldü

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, arbedenin çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve bunun taraftarlar arasında paniğe yol açtığını söyledi.

Endonezya Premier Ligi maçında Persebaya Surabaya'nın Arema Malang'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından iki rakip futbol takımının taraftarları arasında çok sayıda arbede yaşandı.

Yüzlerce kişi biber gazına yakalanmamak için çıkış kapısına koşarken, birçok insan kaosta boğuldu ve ayaklar altında kaldı. Yetkililer, polisin müdahalesinin hemen ardından 34 kişinin öldüğünü, daha sonra bu sayının 174'e yükseldiğini belirtti.

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat verdi.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." dedi.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söyledi.