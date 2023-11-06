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        Haberler Gündem Çevre Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak! - Güncel Haberler

        Prof. Dr. Sarı: Marmara Denizi'nin yüzey suyu sıcaklığı hala 20 derece; besin zinciri etkilenebilir

        Kasım ayına gelinmesine rağmen deniz suyu sıcaklıklarıyla ilgili endişelendiren bir açıklama geldi. Balıkesir Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof.Dr.Mustafa Sarı, "Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek. Bu sıcaklık seviyesi denizdeki besin zincirini etkileyebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:59
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          Balıkesir Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek" dedi. Prof. Dr. Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirtti.

        • 2

          DHA'nın haberine göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, kasım ayına gelinmesine rağmen Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının düşmediğini, hala 20 santigrat derece olduğunu belirtti.

        • 3

          Bu oranın tehlikeli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sarı, sıcaklığın deniz dibinde de yüksek olduğunu söyledi.

        • 4

          Prof. Dr. Sarı, "Bu yaz, çok kurak bir dönem geçirdik. Bütün dünyada deniz suyu sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Buna bağlı olarak da ne yazık ki ülkemizin de içinde yer aldığı dünyanın birçok yerinde, sonbahar oldukça kurak geçiyor, yağışlar az. Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek. Dün yaptığım dalışta, yüzeyde başlayan 20 santigrat derece sıcaklığın, neredeyse 20 metreye kadar hiç değişmeden, aynı şekilde devam ettiğini gördüm" dedi.

        • 5

          MÜSİLAJ TEHLİKESİ

          Bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Sarı, şunları kaydetti:

        • 6

          "Şu anda Karadeniz'den Marmara Denizi'ne gelen su miktarı da minimum düzeyde. Dolayısıyla yağışların da olmaması nedeniyle denizdeki görüş çok iyi. Denizdeki besin üretimi, ilk üretim dediğimiz üretim azaldı. Marmara Denizi'nde normalde baktığınızda 2 metre, 3 metrede görebildiğiniz dipleri, şimdi 7-8 metrede görebilir hale geldiniz. Bu aşama, aslında kurak yazdan sonra beklediğimiz bir durumdu. Eğer yağışlar birden artarsa, yağışların artması ile denize taşınacak besinden sonra, besindeki üretimi dikkatle takip etmemiz lazım. Çünkü Marmara Denizi, 2021 yılında korkunç bir müsilaj felaketi yaşadı. Bunun acı tecrübelerini gördük. Müsilaj zaten sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz."

        • 7

          MARMARA'DA YOĞUN AVCILIK

          Marmara Denizi'nde balıkçılığın da yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Sarı, "Marmara Denizi'nde şu anda balıkçılık da hamsi avcılığına yoğunlaşmış durumda. Son 2 haftadır az miktarda lüfer çıkıyor. Ancak neredeyse bütün denizlerdeki büyük tekneler, Marmara'ya yoğunlaşmış durumda. O kadar çok teknenin Marmara Denizi'nde bu yoğunlukta bir avcılık yapmasının, önümüzdeki günlerde acı faturaları olacağını da unutmamalıyız" diye konuştu.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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