"Ender Merter ile Reklam Arkası"na ödül

İş, kariyer ve teknoloji etkinlikleri kapsamında Burcu Esmersoy ve Emre Karayel’in sunacağı Kariyer ve Teknoloji Ödülleri, bugün gerçekleşecek. İş, teknoloji, sanat ve cemiyet hayatının başarılı isimlerinin ödüllendirileceği gecede pop şarkıcısı Ece Seçkin de bir konser verecek.

Organizasyonda jüri ve komite üyeleri, "Ender Merter ile Reklam Arkası" programına "Yılın Reklam Programı" ödülünü layık gördü.