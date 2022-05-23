Uşak'ın Kayaağıl köyü sınırlarındaki yaklaşık 1200 metre rakımlı İtecik Tepesi'nde yetişen, halk arasında İtecik lalesi olarak bilinen 'Paeonia Peregrina'nın çiçek açması nedeniyle Vali Turan Ergün'ün katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Dünya Biyoçeşitlilik Günü kapsamındaki etkinlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, İtecik lalesi hakkında bilgilendirme yaptı.
Koyu kırmızı rengiyle çiçeklenen bitkiyi inceleyen Vali Ergün, ender görülen bitkinin yetiştiği 50 dekarlık alanın, 2020 yılında 'İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı' olarak ilan edildiğini anımsattı.
Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülke olduğunu, endemik birçok türü bünyesinde barındırdığını söyleyen Ergün, bu türlerin korunması bilincinin her geçen gün arttığına işaret etti.
KOPARMANIN CEZASI 109 BİN LİRA
İtecik lalesini koparmanın cezasının 109 bin lira olduğunu aktaran Ergün, şöyle devam etti:
"Ben şuna inanıyorum, sadece cezayla değil... Bunun değerini anlasın vatandaşlarımız, zaten koparmaz. Bizim sahip çıkmamız lazım. Bize özgü bir değer. Onu korumamız lazım. Ben vatandaşlarımızın, Uşaklıların bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Yani cezadan çok sahip çıkarak korunur bunlar. Ben buna inanıyorum ama 109 bin lira da cezası var koparmanın."
Etkinlikte, çiçek açan İtecik Lalesi'nin fotoğraf ve görüntüleri çekildi.
Vali Ergün daha sonra dağ yürüyüşü yaparak yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki yangın gözetleme kulesine çıktı, görevlilerle sohbet etti.
Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nihat Ağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de katıldı.
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