"İyi tarım" yaptıklarını söyleyen Gülşah Alkoçlar, "Bizim amacımız ticaret yapmak değil. Yurt dışı buna çok önem veriyor özellikle organik doğal olmasına. Biz bu ürünleri kendi otellerimizde ve diğer isteyen otellerde tüketeceğiz. Bizim müşterilerimiz, halkımız organik yesin bu bize yeter." dedi.