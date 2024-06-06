Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.279,69 %-0,69
        DOLAR 32,2388 %-0,06
        EURO 35,1917 %0,33
        GRAM ALTIN 2.459,79 %0,82
        FAİZ 41,85 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 32,43 %4,23
        BITCOIN 70.854,00 %-0,51
        GBP/TRY 41,2872 %0,01
        EUR/USD 1,0882 %0,12
        BRENT 79,83 %1,81
        ÇEYREK ALTIN 4.021,76 %0,82
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enda, Türkiye’de ilk 20 şirket arasına girmeyi hedefliyor   - İş-Yaşam Haberleri

        Enda, Türkiye’de ilk 20 şirket arasına girmeyi hedefliyor  

        2023 sonu verilerine göre yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye'de ilk 50 şirket arasında 180,1 MWe kapasite ile 45. olan Enda, 2030'da sıralamada 20. basamağa yükselmeyi hedefliyor. Enda, bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe'ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halka arza hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş. (Enda), 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyor. Halihazırda 2023 sonu verilerine göre Türkiye’de ilk 50 şirket arasında 180,1 MWe kapasite ile 45. sırada olan Enda, bu hedef doğrultusunda finansal olarak sürdürülebilir projelerle kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

        Çok ortaklı bir yönetim felsefesine sahip Enda’nın büyüme planları ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, “Hedefimiz 2024-2030 dönemi için sadece yenilenebilir enerji alanında olmak üzere, mevzuatın ve bağlantı kapasitelerinin izin verdiği ölçüde, minimum risk ihtiva eden ve finansal olarak sürdürülebilir projelerle, kapasitemizi 500 MWe’ın üzerine çıkarmak. Bu da bugünkü şartlarda büyüklük anlamında ilk 20 şirket arasında olma hedefi anlamına geliyor. 31 yıllık birikim ve tecrübeye sahip olan, 500’ü aşan ortağı ile kuruluşundan itibaren genlerinde bulunan çok ortaklı yönetim felsefesi ve kurumsal yapımız ile gelişerek büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

        REKLAM

        TALEP ARTIYOR

        Türkiye’de elektrik talebinin 2012 yılından bu yana her yıl yüzde 3,1 arttığına dikkat çeken Tuncay, şu değerlendirmede bulundu: “Bu talebin yüzde 42,7’si sanayiden, yüzde 25,5’i hizmet sektöründen, yüzde 24,4’ü konuttan, yüzde 5,3’ü tarımdan geri kalanı da aydınlatmadan geliyor. Her yıl bu talebin ortalama yüzde 3,5 artacağı varsayımı ile 2035 yılına kadar da talebin yüzde 55-60 artacağı öngörülüyor. Bu talep artışında da şüphesiz yeni teknolojiler çok etkili. Örneğin 2023 yılında satılan her 5 araçtan biri elektrikli araç oldu. Bu noktada da yeşil dönüşüm hedefleri ve talep artışını bir arada ele almak, planlamaları buna göre yapmak çok önemli hale geldi. Ulusal Enerji Planı’nın (UEP) odağında da bu dengeyi sağlamak yatıyor. Yani artan talebi doğru ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak. Her yıl 3.500 MWe GES, 1.500 MWe RES ilavesi öngörülüyor. Diğer kaynaklar yanında Türkiye ağırlıklı olarak bu iki kaynak üzerinde büyümeyi planlıyor. Sonuçta da bugün kurulu güç içinde yüzde 45 olan fosil yakıt payının 2035 yılında yüzde 30’lar seviyesine çekilmesi gibi bir hedef söz konusu.”

        İZMİR TÜKETİMDE İKİNCİ SIRADA

        1993 yılında 100’e yakın Egeli sanayici ve iş adamı öncülüğünde, "ufak birikimler bir araya getirilerek ekonomiye kazandırılabilir, iyi yönetildiği takdirde karlı olabilir” felsefesi ile kurulan Enda’nın bir anlamda enerji sektörünün gelişimi açısından Türkiye’nin yakın dönem geçmişine de tanıklık ettiğini vurgulan Tuncay, “Bu tanıklık bizi Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşması için daha da istekli kılıyor. Kökleri Türkiye geneli elektrik tüketiminde İstanbul Avrupa yakasının ardından 2. ve elektrik üretim kurulu gücünde ise 1. sırada olan İzmir’e yayılmış bir marka olarak; enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artırmak konusunda kararlıyız” diye konuştu.

        TEK HEDEF BÜYÜMEK

        Bu hedef doğrultusunda mevcut tesislerin bir kısmında kapasite artıracaklarını, yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapacaklarını kaydeden Tuncay, şu bilgileri verdi: “Yurt içi ve dışında yenilenebilir kaynaklı olmak üzere, yeni proje ve tesislerin hayata geçirilmesi ile mevcut tesislerin satın alınması alternatifleri de dahil olmak üzere her türlü büyüme opsiyonlarını değerlendiriyoruz. Piyasa gelişimi ve imkanları ölçüsünde ağırlıklı olarak RES ve GES projeleri öncelikli. Bu kapsamda kademeli olarak ve 2030 hedefi doğrultusunda bir kısım hibrit GES yatırımlarından bir kısım mevcut RES tesislerinin büyüme potansiyeli değerlendirilerek ve buna ilaveten yeni yatırımlar ile birlikte önümüzdeki 6 yılda 500 MW kurulu güce ulaşmayı ve böylece Türkiye genelinde sadece yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında 180,1 MWe kapasite ile bulunduğumuz 45. sıradan 2030’da 20. sıraya yükselmeyi hedefliyoruz.”

        HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

        Öte yandan Enda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Tamamı sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonu; bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı, bağlı ortaklıklarının sermayesindeki payının artırılması, yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlayan Enda, net nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #enerji
        #Enda Enerji
        #halka arz
        #Borsa İstanbul
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Habertürk Anasayfa