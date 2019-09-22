22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnternet bankacılığı giderek gelişiyor ve ana bankacılık alanı olma yolunda hızla ilerliyor. Ancak şubeye gitmek gibi geleneksel anlayışı benimseyenler de hala az değil. Mevduat ve kredinin yanı sıra bankacılıkta en yaygın hizmetlerden biri olan para gönderme ve alma yani EFT ve havale işlemlerinde eğer şube ve çağrı merkezlerini tercih ediyorsanız maalesef yeni bankacılık kanallarını kullananlara göre 10 kat daha fazla ücret ödüyorsunuz demektir. En çok müşteriye sahip olan en büyük 4 banka ve kamu bankalarının EFT ücretleri incelendiğinde görülen internet ve mobil bankacılıkta 100 veya 150 bin liraya kadar 6.5 ile 7 arasında bir ücret alındığı görüyor. Düzenli EFT talimatları ise bunun yarısı kadar ücrete tabi. Ancak bazı bankalarda 100 bin bazılarında 150 bin liranın üstü internet ve mobil bankacılık ücretleri 70-75 liraya çıkıyor. Ancak bir kaç defa 99 bin ya da 149 bin liralık AFT yapılmasının önünde de bir engel yok. Bir büyük bankamızda ise EFT ücreti yüzbinde 6 olarak belirlenmiş 200 bin liralık EFT için 12 lira alınıyor.
ŞUBE VE ÇAĞRI MERKEZİ PAHALI
Şube ve çağrı merkezlerinden yapılan EFT'ler ise 70 ile 75 liraya çıkıyor. Tabii ki gönderilecek olan para arttıkça 650 liraya kadar çıkıyor. Çağrı merkezinden para gönderilmesi de neredeyse şube ile aynı. ATM'den EFT yapılması ise 16 ile 18 lira arasında. En büyük kamu bankasında da ATM'den EFT 15 lira. Gerçek kişilerin internet bankacılığından yaptığı EFT için 9 lira 500 bin lira üstünde ise 75 lira alınıyor. Bankanın kendi içinde müşterileri arasında para gönderilip alınmasını anlatan havalede de internet ve cep bankacılığında ücret EFT'nin yarısı kadar. Şube ve çağrı merkezi havale ücretleri de yine EFT ücretlerinin yarısı düzeyinde.
GEÇ EFT'YE 3 LİRA CEZA
Önemli bir not da eğer genellikle saat 16 olan EFT saatinden sonra internette yapılan işlemlerde 3 lira kadar ceza alınıyor. Diğer yandan bazı bankalar kendilerinde maaş hesabı olan müşterilerinden EFT ve havale ücreti almıyor. Katılım bankalarında hem EFT hem de havale ücretlerinin konvansiyonel bankalara göre yüzde 30 düzeyinde ucuz olduğu gözleniyor.
A Bankası
EFT
Şubeden 75-750 TL
Telefon bankacılığı 60 TL
İnternet bankacılığı 6.75
ATM 18 TL
HAVALE
Şube 44 TL
İnternet 3 TL
ATM 12
Çağrı merkezi 50 TL
İ Bankası
EFT
Şube 70-650
Bin TL altı 21 TL
ATM 16 TL
İnternet ve mobil 6.5 TL (100 bin TL üstü 470)
Çağrı merkezi 70-470 TL
G Bankası
EFT
Şube 75-750 TL
ATM 18
İnternet ve mobil 6.75-75
HAVALE
Şube 12 TL
Mobil-internet 3 TL
Y Bankası
EFT
Şube 50-500 TL
Telefon 50-90 TL
İnternet ve mobil 7 TL (150 bin TL üstü 65 TL)
HAVALE
İnternet 3 TL
ATM 13 TL
Şube 70 TL
KAMU BANKASI
EFT
ATM 15 TL
Mobil ve internet 9 TL (500 bin üstü 75 TL)
Telefon bankacılığı 6 TL
Şube 10-40 TL
HAVALE
İnternet ve mobil 2.75 TL
Şube 40 TL
Cep'e havale 6 TL
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