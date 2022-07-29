'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi Payaslı'nın okula gelişi Karabayır Lisesi'ndeki herkeste bir merak uyandırdı. Araz'la yaşadıkları olay neticesinde Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelmesi Araz'ın daha da öfkelendirdi. Araz, ilk iş okula gelen yeni öğrenciler hakkında bilgi edinmek için harekete geçti ve çetesini beşlinin peşine taktı. Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başladı. Melek, üvey babası Celal'in ilacını içirmeye çalışırken bir kez daha tacizine maruz kaldı. Tek sığınağı Zülfikar oldu. Zülfikar'ın kardeşi Ozan'la ilk karşılaşması hiç umduğu gibi geçmedi. Ozan'ın hala satıcılık yaptığını öğrenen Zülfikar, hesap sordu. Evine dönmeyen Aylin ise geceleri gizlice okulda kaldığını herkesten sakladı. Mahir Müdür'ün odasına giren Araz, dosyaları karıştırınca yeni öğrencilerin ıslahevinden çıktığını öğrendi. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul'daki hayatına ve Songül'e alışmaya çalışırken peşine Tahir'in adamları takıldı. Songül'ün trafik şubede işe başlamasıyla düzenini oturtan ikili her konuda tartışmaktan geri kalmadı. Bu tartışmaların onları birbirine yaklaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktu. Songül ve Sadi şüphelerinin peşinden gidip yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Finalde Araz ve çetesi Aylin'in yerini öğrendi!

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 3. Bölüm 1. Tanıtımı;



Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.