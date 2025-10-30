Elazığ, Balıkesir ve Aydın'da deprem! 30 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam ederken Elazığ ve Aydın deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar sürerken, Elazığ ve Ayınd'da deprem oldu. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 30 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.
BALIKESİR’DE ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.28’de Balıkesir Sındırgı merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.94 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AYDIN'DA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 09.38'de Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın'ın Didim ilçesine 23.88 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 7.04 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ELAZIĞ’DA DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.49’da Keban Barajı açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Elazığ’ın Merkez ilçesine 05.02 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 14.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
29 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-10-29 14:49:40 39.225 28.15167 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 14:48:10 39.18361 28.16 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 14:28:35 39.15778 28.2775 7.94 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 14:25:38 39.19083 28.15 7.0 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 14:04:00 39.175 28.25028 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 13:39:02 39.18528 28.16083 7.0 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 13:38:15 39.21222 28.15611 4.87 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 09:38:46 37.24917 27.02667 7.04 MW 3.9 Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)
2025-10-29 07:20:05 39.19917 28.28583 14.97 ML 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 05:49:09 38.65056 39.51778 14.25 ML 3.1 Keban Barajı - [05.02 km] Merkez (Elazığ)
2025-10-29 05:47:32 39.19944 28.24028 6.5 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:30:58 39.19306 28.25056 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:25:40 39.1675 28.23528 6.98 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:18:09 39.18111 28.25083 5.81 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.
