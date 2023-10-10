En sevdiğiniz mevsim karakterinizle ilgili olabilir mi? Araştırmalar ilginç bir noktaya işaret ediyor

2014 yılında yapılan ve Journal'ta yayınlanan başka bir araştırma, daha da ilginç bir noktaya işaret ediyor.

Araştırmaya göre; sıcak bir odada olan insanların, suçluları 'düşüncesizce ve çabuk sinirlenen kişiler' olarak algılama olasılıkları daha yüksekti, soğuk odada olan kişiler ise suçluları 'soğukkanlı, önceden tasarlanmış suçlar işlemiş biri' olarak görme olasılıkları daha yüksekti.