En sevdiğiniz mevsim karakterinizle ilgili olabilir mi? Araştırmalar ilginç bir noktaya işaret ediyor
Mevsimler, insan psikolojisi üzerinde belirleyici olabiliyor. Yapılan araştırmalar, mevsim koşullarının dünyayı algılama şeklimizi hatta karakterimizi bile etkilediğine işaret ediyor.
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Mevsimsel tercihlerin psikolojisini inceleyen çok az araştırma var ancak araştırmacılar sıcaklık ve ışıktaki mevsimsel değişikliklerin ruh hali ve davranışlar üzerinde etkili olabileceğini buldu.
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Örneğin; ilkbahar ve yaz aylarında doğanların aşırı derecede olumlu mizaca sahip oldukları ve ruh hallerinde hızlı değişimler yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Öte yandan kış aylarında doğanların asabi mizaçlara sahip olma olasılığı daha güçlü.
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Başka bir nokta olarak, 2012 yılında İngiltere'de yapılan ve National Library Of Medicine'da yayınlanan bir araştırma, psikiyatrik bozukluklar ile doğum ayı arasında paralellik yakaladı! Psikolojik olarak en sağlıklı olanlar genelde yaz aylarında doğanlardı.
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2014 yılında yapılan ve Journal'ta yayınlanan başka bir araştırma, daha da ilginç bir noktaya işaret ediyor.
Araştırmaya göre; sıcak bir odada olan insanların, suçluları 'düşüncesizce ve çabuk sinirlenen kişiler' olarak algılama olasılıkları daha yüksekti, soğuk odada olan kişiler ise suçluları 'soğukkanlı, önceden tasarlanmış suçlar işlemiş biri' olarak görme olasılıkları daha yüksekti.
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Peki, en sevdiğiniz mevsim kişiliğiniz hakkında da bir şeyler söylüyor olabilir mi? Kesin olmamakla beraber bu da bilim insanları tarafından ihtimal dahilinde görülüyor. Peki, en sevdiğiniz mevsim kişiliğiniz hakkında ne fısıldıyor?
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EN SEVDİĞİNİZ MEVSİM SONBAHAR İSE;
Dünyanın bazı kesimleri baharı yenilenme mevsimi olarak görse de sonbahar da yeni bir başlangıç için çok iyi bir zamandır. Sonbaharın canlı turuncu renkleri ve serin havası, sürekli değişim isteğinize hitap ediyor. Sonbahar, birçok kişiye geçmiş yılı değerlendirme ve gelecek yıl için planlar yapma konusunda ilham veriyor.
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EN SEVDİĞİNİZ MEVSİM KIŞ İSE;
Soğuk kış aylarını en sevdiğiniz mevsim olarak tanımlıyorsanız, bu biraz içe dönük bir ev insanı olma eğiliminde olduğunuz anlamına gelebilir. Sıcak bir kazak giymek ve soğuktan kaçmak için sıcak bir içecekle kanepeye kıvrılmak, ideal bir öğleden sonra fikriniz gibi görünebilir.
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EN SEVDİĞİNİZ MEVSİM İLKBAHAR İSE;
Dünyanın bazı bölgelerinde bahar, kışın kısa ve karanlık günlerinin yerini artan sıcaklıklara ve daha yeşil dış mekanlara bıraktığı zamandır.
En sevdiğiniz mevsim bahar ise yeni deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz ve bahar mevsimi, uzun ve soğuk bir kışın ardından ihtiyacınız olan yenilenme şansını sunar.
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EN SEVDİĞİNİZ MEVSİM YAZ İSE;
Dünyanın birçok bölgesinde yaz daha uzun, daha sıcak ve daha parlak günlerle ilgilidir. Yaz yılın en sevdiğiniz zamanıysa, bu dışarı çıkmayı ve aktif bir yaşam tarzını sevdiğiniz anlamına gelebilir.
Sıcak yaz ayları seyahat etme ve açık havada eğlenme zamanıdır. Muhtemelen dışa dönük biri olma eğilimindesiniz ve insanlar sizi iyimser, cana yakın ve iddialı biri olarak tanımlıyor.
Kaynak: Very Well Mind
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