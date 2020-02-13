13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jeff Bezos, ünlülerin adresi olan Hollywood'un da yer aldığı Los Angeles şehrinin en pahalı gayrimenkulünü satın aldı. 36 metrekarelik dev malikâne için 165 milyon dolar ödeyen Amazon'un kurucusu Bezos, medya devi olan Murdoch ailenin varisi Lachlan Murdoch'un Chartwell Estate için ödediği 150 milyon dolardan yüzde 10 fazla ödeyerek şehrin rekorunu kırdı.
Beverly Hills Estate olan bilinen Jeff Bezos'un yeni yuvası 1930'lu yıllarda sinema dünyasına yön veren Warner Bros'un sahipleri tarafından inşa ettirilmişti.
Napolyon'un Josephine evlenme teklif ettiği ahşap parkelerle kaplı olduğu söylenen malikane, Jack Warner öldükten sonra eşi Ann Warner'a kalmış, 1990 yılında da eğlence sektörünün tanınmış simalarından, milyarder David Geffen tarafından 47.5 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı.
Dev bahçe ve seraların arasında 36 bin metrekarelik alanda yerleşik malikanede yüzme havuzu, tenis kortu, iki konuk evi, golf sahası, motor parkuru gibi unsurlar da barındırıyor.
Boşandıktan sonra sevgilisi Lauren Sanchez ile bir süredir ev aradığı söylenen dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un boşanmadan önce Beverly Hills'ten iki ev daha satın aldığı biliniyor. Bezos'un New York, Washington, Seattle ve Teksas'ta da gayrimenkulleri bulunuyor.
Son dönemde ABD Başkanı Trump ile yaşadığı sürtüşmelerle gündeme gelen Jeff Bezos'un kurduğu ve servetinin kaynağı olan Amazon, şu sıralar Demokratların başkanlık adayları Bernie Sanders ve Elizabeth Warren ikilisinin de kıskacında. Bir grup senatörle birlikte Bezos'a mektup yazan politikacılar Amazon'un çalışanlarına sunduğu sağlık ve çalışma koşullarını eleştiriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!