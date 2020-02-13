En pahalısı onun oldu! - Haberler

HABERTURK.COM

Jeff Bezos, ünlülerin adresi olan Hollywood'un da yer aldığı Los Angeles şehrinin en pahalı gayrimenkulünü satın aldı. 36 metrekarelik dev malikâne için 165 milyon dolar ödeyen Amazon'un kurucusu Bezos, medya devi olan Murdoch ailenin varisi Lachlan Murdoch'un Chartwell Estate için ödediği 150 milyon dolardan yüzde 10 fazla ödeyerek şehrin rekorunu kırdı.

Beverly Hills Estate olan bilinen Jeff Bezos'un yeni yuvası 1930'lu yıllarda sinema dünyasına yön veren Warner Bros'un sahipleri tarafından inşa ettirilmişti.

Napolyon'un Josephine evlenme teklif ettiği ahşap parkelerle kaplı olduğu söylenen malikane, Jack Warner öldükten sonra eşi Ann Warner'a kalmış, 1990 yılında da eğlence sektörünün tanınmış simalarından, milyarder David Geffen tarafından 47.5 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı.

Dev bahçe ve seraların arasında 36 bin metrekarelik alanda yerleşik malikanede yüzme havuzu, tenis kortu, iki konuk evi, golf sahası, motor parkuru gibi unsurlar da barındırıyor.

Boşandıktan sonra sevgilisi Lauren Sanchez ile bir süredir ev aradığı söylenen dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un boşanmadan önce Beverly Hills'ten iki ev daha satın aldığı biliniyor. Bezos'un New York, Washington, Seattle ve Teksas'ta da gayrimenkulleri bulunuyor.

Son dönemde ABD Başkanı Trump ile yaşadığı sürtüşmelerle gündeme gelen Jeff Bezos'un kurduğu ve servetinin kaynağı olan Amazon, şu sıralar Demokratların başkanlık adayları Bernie Sanders ve Elizabeth Warren ikilisinin de kıskacında. Bir grup senatörle birlikte Bezos'a mektup yazan politikacılar Amazon'un çalışanlarına sunduğu sağlık ve çalışma koşullarını eleştiriyor.