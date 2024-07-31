En-Nesyri'nin yerine geldi: Kelechi Iheanacho, Sevilla'da!

REKLAM advertisement1

Sevilla, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası hücum hattına Kelechi Iheanacho takviyesi yaptı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada sözleşmenin iki senelik olduğu bilgisi paylaşıldı. Son olarak İngiltere'de Leicester City formasını terleten Iheanacho, sözleşmesinin bitmesinin ardından Sevilla'ya bedelsiz şekilde katılmış oldu.

Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro karşılığında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye satan Sevilla, Faslı golcüden doğan boşluğu 27 yaşındaki Kelechi Iheanacho ile doldurmuş oldu.

Nijeryalı golcü Iheanacho, İngiliz ekibinde geçen sezon çıktığı 26 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.