En iyi Shah Rukh Khan filmi önerileri - Shah Rukh Khan sevilen filmleri listesi
Shah Rukh Khan, 2 Kasım 1965 tarihinde Hindistan'da doğmuş olan ünlü bir Hint oyuncu ve film yapımcısıdır. "King Khan" olarak da bilinen Shah Rukh Khan, Hint sinemasının en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilir. Uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok filmde rol almış ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Shah Rukh Khan, başarılı bir ticari çekiciliğe ve oyunculuk yeteneğine sahip olmasıyla tanınır. Romantik rollerdeki karizması, enerjik dans hareketleri ve etkileyici sahne varlığıyla izleyicilerin kalbini kazanmıştır. Aynı zamanda çeşitli türlerdeki filmlerde de başarılı performanslar sergilemiştir.
Khan'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri "Dilwale Dulhania Le Jayenge" filmiyle gelmiştir. Bu film, onu Hindistan'ın en ikonik ve sevilen aktörlerinden biri haline getirmiştir. Başarısını sürdüren Khan; romantik komediler, aksiyon filmleri ve dramatik yapımlarda da başarılı performanslar sergilemiştir. Shah Rukh Khan oynadığı filmlerden bazıları şu şekildedir:
Shah Rukh Khan, Bollywood'un dışında da tanınan bir isim haline gelmiş ve birçok uluslararası filmde yer almıştır. 2004 yılında "Kal Ho Naa Ho" ile bir Altın Küre adaylığı elde etmiştir. Khan, dünya çapında milyonlarca hayranı olan ve çok yönlü bir yetenek olarak tanınan bir oyuncudur. Sinema dünyasındaki etkileyici kariyeri, popülerliği ve karizmasıyla Hindistan'ın en büyük ikonlarından biri olarak kabul edilir. Hem Hindistan'da hem de uluslararası arenada büyük bir hayran kitlesi bulunan Khan, oyunculuk becerisi ve pozitif kişiliğiyle tanınır. Shah Rukh Khan son filmi ise Pathaan şeklindedir.