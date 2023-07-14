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Khan'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri "Dilwale Dulhania Le Jayenge" filmiyle gelmiştir. Bu film, onu Hindistan'ın en ikonik ve sevilen aktörlerinden biri haline getirmiştir. Başarısını sürdüren Khan; romantik komediler, aksiyon filmleri ve dramatik yapımlarda da başarılı performanslar sergilemiştir. Shah Rukh Khan oynadığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001): Bu aile draması filmi, Hindistan'da ve yurtdışında yaşayan bir ailenin hikayesini anlatır. Shah Rukh Khan, Rahul Raichand karakterini canlandırır. Film, aile bağları, sevgi ve uzlaşma üzerine bir yolculuğu temsil eder. Khan'ın performansı ve filmdeki etkileyici sahneleriyle büyük beğeni toplamıştır.

Devdas (2002): Bir aşk üçgenini konu alır. Shah Rukh Khan, Devdas Mukherjee karakterini oynamaktadır. Film, sevgilisi Paro'ya (Aishwarya Rai Bachchan) olan aşkını ifade etmekte zorlanan ve içkiye sığınan bir adamın hikayesini anlatır. Khan'ın performansı, filmdeki duygusal yoğunluğu ve aşk acısını ustalıkla yansıtmasıyla dikkat çeker.

Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995): Bu romantik drama filmi, Hindistan'ın en ikonik filmlerinden biri olarak kabul edilir. Shah Rukh Khan, Raj Malhotra karakterini canlandırır. Film, sevgi ve aile değerleri etrafında dönen bir hikaye anlatır ve Bollywood'un klasiklerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle en iyi Shah Rukh Khan filmlerinden

Dil To Pagal Hai (1997): Bir dans grubunun hikayesini anlatır. Shah Rukh Khan, Raj karakterini oynamaktadır. Filmdeki performansı ve enerjik dans sahneleriyle büyük beğeni toplar. Ayrıca filmdeki romantik kimya ile Madhuri Dixit ile unutulmaz bir eşleme yapar.

Kal Ho Naa Ho (2003): Bu romantik drama filmi, Shah Rukh Khan'ın unutulmaz performanslarından biridir. Film, Aman Mathur (Khan) adında bir adamın, genç ve enerjik Naina Catherine Kapur (Preity Zinta) üzerindeki etkisini anlatır. Filmdeki performansı, duygusal derinlik ve sevecenlik sunar.

Kuch Kuch Hota Hai (1998): Bu romantik komedi-drama filmi, Shah Rukh Khan'ın en ikonik filmlerinden biridir. Bir üniversite öğrencisi olan Anjali'ye (Kajol) olan duygularını keşfeden Rahul'in hikayesini aktarır. Film, Bollywood'un en popüler ve sevilen yapımlarından biridir. Bu anlamda Shah Rukh Khan en iyi filmleri arasında yer alır.

My Name Is Khan (2010): Otistik bir adamın Amerika'da yaşadığı ayrımcılıkla başa çıkma çabasını göstermektedir. Shah Rukh Khan, Rizwan Khan karakterini canlandırır ve filmdeki performansı büyük takdir görmüştür.

Shah Rukh Khan, Bollywood'un dışında da tanınan bir isim haline gelmiş ve birçok uluslararası filmde yer almıştır. 2004 yılında "Kal Ho Naa Ho" ile bir Altın Küre adaylığı elde etmiştir. Khan, dünya çapında milyonlarca hayranı olan ve çok yönlü bir yetenek olarak tanınan bir oyuncudur. Sinema dünyasındaki etkileyici kariyeri, popülerliği ve karizmasıyla Hindistan'ın en büyük ikonlarından biri olarak kabul edilir. Hem Hindistan'da hem de uluslararası arenada büyük bir hayran kitlesi bulunan Khan, oyunculuk becerisi ve pozitif kişiliğiyle tanınır. Shah Rukh Khan son filmi ise Pathaan şeklindedir.