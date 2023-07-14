REKLAM advertisement1

Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow / Natasha Romanoff karakterini canlandırmasıyla geniş bir tanınırlık elde etmiştir. Iron Man, Avengers serisi ve Captain America filmlerinde Black Widow olarak yer alarak süper kahraman dünyasında önemli bir rol oynamıştır. Scarlett Johansson oynadığı filmlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Lost in Translation (2003): Sofia Coppola'nın yönettiği romantik drama filmidir. Johansson, Charlotte adlı genç bir kadını canlandırır. Tokyo'da yaşayan bir aktörün (Bill Murray) iletişimsizlik ve yabancılık hissi içinde bir bağ kurmasını anlatır. Film, Johansson'a büyük bir çıkış ve eleştirel övgü getirdi.

Match Point (2005): Woody Allen'ın yönettiği psikolojik gerilim filmidir. Chris Wilton'un (Jonathan Rhys Meyers) hayatına giren güzel ve cazibeli Nola Rice karakterini oynamaktadır. Film ahlaki çıkmazlar, ihanet ve aşk üçgenini anlatır.

Vicky Cristina Barcelona (2008): Woody Allen'ın yönettiği romantik komedi filmidir. Johansson, Vicky karakterini canlandırır. Barcelona'ya giden iki Amerikalı kadının (Johansson ve Rebecca Hall) bir sanatçı (Javier Bardem) ve eski eşi (Penélope Cruz) ile olan ilişkilerini keşfetmelerini anlatır.

Avengers serisi (2010-2019): Ünlü aktris, Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow / Natasha Romanoff karakterini oynamaktadır. Iron Man, Captain America, Thor ve diğer süper kahramanlarla birlikte dünyayı tehdit eden kötülüklere karşı savaşır. Johansson, Avengers filmlerinin yanı sıra Captain America filmlerinde de Black Widow olarak yer almıştır.

Lucy (2014): Luc Besson'un yönettiği bilim kurgu aksiyon filmidir. Johansson, Lucy karakterini canlandırır. Bir uyuşturucu kaçakçısı tarafından zorla kullanılan bir madde sayesinde süper insan güçlerine sahip olan bir kadının hikayesini anlatır.

Marriage Story (2019): Noah Baumbach'ın yazıp yönettiği drama filmidir. Nicole Barber karakterini canlandırır. Boşanmak üzere olan bir çiftin (Adam Driver ile Johansson) evliliklerinin çöküşünü ve duygusal mücadelelerini anlatır. Johansson, bu filmdeki performansıyla birçok ödül ve adaylık elde etmiştir.

Johansson, birçok farklı türde filmde de başarılı performanslar sergilemiştir. Dram, romantik komedi, bilim kurgu ve aksiyon gibi çeşitli türlerdeki yapımlarda gösterdiği yeteneği ve sahne duruşuyla tanınır. Oyunculuğunun yanı sıra müzik dünyasında da aktiftir. Birkaç albüm yayınlamış ve müzik kariyerine adım atmıştır. Şarkıcılık yeteneği, müzikallerde ve bazı filmlerdeki müzikal performanslarında da kendini göstermiştir.

Scarlett Johansson, kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık elde etmiştir. Bunlar arasında BAFTA Ödülü, Altın Küre Ödülü ve Tony Ödülü gibi prestijli ödüller yer almaktadır. Hem seyirciler hem de eleştirmenler tarafından beğenilen ve saygı duyulan bir aktris olarak tanınmaktadır. Geniş oyunculuk yetenekleri, zarafeti ve güçlü sahne varlığıyla sinema dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Scarlett Johansson sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal konulara duyarlılığıyla da dikkat çekmektedir. Kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve diğer toplumsal konulara olan ilgisiyle bilinir ve bu konularda aktif olarak çalışmalar yapmaktadır. Genç yaşından itibaren gösterdiği yetenek ve profesyonellikle, sinema dünyasında önemli bir isim haline gelmiştir. Başarılı kariyeri ve karizmatik duruşuyla uzun süre gündemde kalması beklenen bir sanatçıdır. Scarlett Johansson son filmi ise Asteroid City şeklindedir.