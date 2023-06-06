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En iyi köpek balığı filmleri listesi: Geçmişten günümüze tüylerinizi ürpertecek köpek balığı filmleri!

Yaz dönemine girilmesiyle birlikte serin, mavi sulara doğru koşmaya yaklaşıyoruz. Bu aylarda Hollywood'un yapmaktan en keyif aldığı "Köpek balığı" konulu filmler gündeme geliyor. Köpek balıklarının egemen olduğu, derin ve ıssız sularda geçen en iyi köpek balığı filmlerini sizler için derledik.

Giriş: 06.06.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Derin sular, okyanuslar her zaman sinema sektörü için büyük bir nimet olmuştur. Gizemli olması ve insanların müdahale edememesi denizleri daha çekici hale getirdiği için gerek sanatçılar, gerekse Hollywood yapımcıları köpek balıklarını konu alan filmleri çok tercih etmişlerdir. Köpek balık filmlerinin ilk ortaya çıkışı 1973 yılında Steven Spielberg tarafından çekilen Jaws filmi ile oldu. İşte, geçmişten günümüze en iyi köpek balığı filmleri...

  • Jaws ( 1975 ), IMDB: 8.1

    Jaws, bir sahil kasabasına tehdit oluşturan beyaz köpekbalığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini konu almıştır. Amity Adası'nı ziyarete gelen beyaz köpek balığı önceleri birkaç ölüme sebebiyet verir fakat belediye başkanı turizmi olumsuz etkilememesi açısından herhangi bir hamle yapmaz. Konunun üstü kapatılır fakat bir gün küçük çocuğun beyaz köpek balığı tarafından ölümü gerçekleşir. Bu ölüm, yetkililerin köpek balığını aramasına yol açar. 

  • Açık Deniz: Kafes Dalışı / Open Water 3: Cage Dive (2017), IMDB: 4.2

    Üç arkadaş maceraya atılmak için ekstrem bir gerçeklik şovuna katılmayı amaçlar. Bu şova katılmak için deneme videosu çekmeye başlarlar. Çekilecek videoda beyaz köpek balığıyla dalış yapmayı planlamışlardır. Kafes ile birlikte dalış yapan grup,  kısa bir süre sonra büyük beyaz köpek balıklarının hüküm sürdüğü sularda mahsur kalırlar. Böylelikle ölüm kalım savaşı başlar.

  • Sharknado (2013) - IMDB: 3.3

    Los Angeles'ta meydana gelen hortum sebebiyle, sahilde olanlar endişeli anlar yaşar. Karşılarında ne olduğunu anlayamayan insanlar, köpek balıklarından habersizdir. Bar işleten Fin ise bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan ilk kişi olur. Acilen arkadaşları Baz ve Nova'yı yanına alıp eski karısı April ve kızları Claudia'yı kurtarmak için yola çıkar. Ortaya çıkan felaket, daha önce görmedikleri bir türdendir. Gökten köpek balıkları yağmakta ve karşılarına çıkan her şeyi yemektedirler. Fin önderliğindeki grup bir plan yapar, buna göre dinamit ve helikopterlerin yardımıyla köpek balıklarını yok etmeye çalışacaklardır.

  • Denizde Dehşet / 47 Meters Down (2017), IMDB: 5.6

    Genç kız kardeşler Kate ve Lisa, kafa dağıtmak için Meksika'ya tatile giderlr. Birbirlerine oldukça zıt olan kardeşlerden Kate, macerayı çok sevdiği için Lisa'ya kafeste köpek balıklarıyla dalmayı teklif eder. Zaten sevgilisiyle zor günler yaşayan Lisa, eğlenceli olduğunu kanıtlamak için istemese de bu teklifi kardeşinin de zoruyla kabul eder. Kafesle suyun altına inerken heyecanlı anlar yaşayan kardeşler, bir süre sonra kafesin tekneden kopmasıyla korku dolu anlar yaşamaya başlar. Denizin 47 metre altına çakılan ve oksijenleri tükenmeye başlayan kız kardeşler, etrafı köpek balıkları dolu sudan canlı olarak yüzeye çıkmanın yolunu ararlar. 

  • Mavi Korku / Deep Blue Sea (1999), IMDB: 5.9

    Zengin bir iş adamı olan Russel Frnklin, beyin kanserinin tedavisi için fon arayan bir projeye büyük bir para yatırır. Projeyi yürüten isimlerden biri olan bilim insanı Susan McAlester, genetik bir metotla köpekbalıklarının beyinlerini genişletip, oradan alınan enzimlerle kanserin yayılmasını engellemeyi düşünmektedir. Yapılan deneyler sonucunda köpek balıkları daha zeki olur ve bunun yanında kana daha fazla susamışlardır. Bilim insanlarından kaçmayı başaran köpek balıkları, felakete yol açar.

  • Karanlık Sular / The Shallows (2016), IMDB: 6.3

    Blake Lively'nin başrol olduğu filmde, Nancy’nin tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak, kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu edinmiştir.

  • Meg: Derinlerdeki Dehşet (2018), IMDB: 5.6

    Jason Statham'ın başrolde olduğu filmde, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesi anlatılıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Savaşılan yaratık 23 metrelik bir Megalodon'dur. Türü tükendi zannedilen bu canavar herkese korku dolu anlar yaşatır.

  • Büyük Beyaz / Great White( 2021), IMDB: 4.1

    Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

  • Yem / Bait (2012) - IMDB: 5.2

    Avustralya'nın sahil kasabasında bir felaket yaşanır. Tüm kasabaları yerle bir eden felaket tsunamidir ve hem maddi hem manevi olarak sorun ortadan kaldırılabilecek gibi değildir. İlk devasa dalganın ardından hayatta kalan Josh, Kyle, Heather, Jaime ve Ryan kendilerini bir marketin içerisinde savunmasız bir halde bulur.  Kendilerini marketin her an taşması konusu tehdit etmektedir. Ancak asıl felaket marketin taşması değildir çünkü tsunami sebebiyle ölümcül köpek balıkları meydana çıkmıştır ve marketin içerisindeki sular yükseldikçe köpek balıkları avlarına biraz daha yaklaşmaktadır. Bu gerilim dolu filmde mücadeleyi iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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