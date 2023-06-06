Denizde Dehşet / 47 Meters Down (2017), IMDB: 5.6
Genç kız kardeşler Kate ve Lisa, kafa dağıtmak için Meksika'ya tatile giderlr. Birbirlerine oldukça zıt olan kardeşlerden Kate, macerayı çok sevdiği için Lisa'ya kafeste köpek balıklarıyla dalmayı teklif eder. Zaten sevgilisiyle zor günler yaşayan Lisa, eğlenceli olduğunu kanıtlamak için istemese de bu teklifi kardeşinin de zoruyla kabul eder. Kafesle suyun altına inerken heyecanlı anlar yaşayan kardeşler, bir süre sonra kafesin tekneden kopmasıyla korku dolu anlar yaşamaya başlar. Denizin 47 metre altına çakılan ve oksijenleri tükenmeye başlayan kız kardeşler, etrafı köpek balıkları dolu sudan canlı olarak yüzeye çıkmanın yolunu ararlar.