En iyi konser performansı Queen'den

Britanya'da yapılan bir ankette Queen'in 1985'te Live Aid'deki 'We Will Rock You' performansı tüm zamanların 'En İkonik Konser Anı' seçildi.



Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada canlı konserler yapılamazken, yaz boyunca on binlerce müzik severi bir araya getiren festivaller de yapılamadı. Seyircili konserlerin ne zaman başlayacağının henüz kesinlik kazanmadığı şu günlerde Britanya'da yapılan bir anketle gelmiş geçmiş en unutulmaz konser performansları belirlendi.

Queen

Listenin ilk sırasına Queen'in 1985'te Live Aid'deki efsanevi performansı oturdu. Müzik severlerin yüzde 27'sinin oyunu olan Queen'in o konserdeki 'We Will Rock You' performansı tüm zamanların en ikonik konser performansı oldu.

Kylie Minogue

David Bowie ve Kylie Minogue'un 2000 yılında Glastonbury Festivali'ndeki performansları yüzde 13'lük oyla ikinci ve üçüncü sırayı alırken U2'nun Live Aid'deki şovu yüzde 12 ile dördüncü oldu.

Adele'in 2016 Glastonbury konseri yüzde 11'le beşinci Jimi Hendrix'in 1967 Montery Festivali performansı ise altıncı sırada yer aldı.

Jimi Hendrix

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KONSER PERFORMANSLARI

1- Queen (Live Aid. / 1985 / % 27)

2 - David Bowie (Glastonbury / 2000 / % 13)

3 - Kylie Minouge (Glastonbury / 2019 / % 13)

4 - U2 (Live Aid / 1985 / % 12)

5 - Adele (Glastonbury / 2016 / %11)

6 - Jimi Hendrix (Monterey Pop Festival / 1967 / % 10)

7 - The Who (Woodstock / 1969 / % 10)

8 - Bob Marley (Smile Jamaica / 1976 / % 10)

9 - Eminem ve Rihanna (V Festival / 2011 / % 10)

Eminem ve Rihanna

10 - The Rolling Stones (Glastonbury / 2013 / % 10)

11 - Oasis (Glastonbury / 1994 / % 10)

12 - Beyonce (Glastonbury /2011 / % 9)

13 - Amy Winehouse'un son konseri (Belgrad / 2011 / % 9)

14 - Nirvana (Reading Festival / 1992 / % 8)

15 - Led Zeppelin (Bath Festival / 1970 / % 8)

Amy Winehouse

16 -Oasis'in birlikte son konseri (V Festival / 2009 / % 8)

17 - Beyonce (Destiny's Child'la birlikte Coachella Festivali / 2018 / % 8)

18 - Joe Cocker (Woodstock / 1969 / % 8)

19 - Stevie Wonder (Glastonbury / 2010 / % 8)

20 - Lady Gaga (V Festival / 2009 / % 8)