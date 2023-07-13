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Girişimcilik alanında ise The Honest Company adlı şirketi kurarak büyük bir başarı elde etmiştir. Şirket, doğal ve çevre dostu ürünler sunan bir marka olarak bilinir. Jessica Alba, sağlıklı yaşam ve çevresel sorumluluk konularında duyarlı bir tutum sergileyerek topluma örnek olmuştur. İş dünyasındaki başarıları ve girişimcilik ruhuyla da takdir toplamıştır. Jessica Alba oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde sıralanmıştır:

Fantastic Four serisi (2005-2007): Ünlü oyuncu, Sue Storm / Görünmez Kadın karakterini oynadığı bu süper kahraman filmlerinde yer almıştır. Filmler, Marvel çizgi romanlarındandır ve dört kişilik süper kahraman takımının maceralarını konu alır.

Honey (2003): Bu müzikal-drama filmde genç bir dansçı olan Honey Daniels karakterini canlandırmıştır. Film, yetenekli bir dansçının hayallerini gerçekleştirmek için mücadelesini anlatır. Bu sayede filmdeki performansıyla genç izleyiciler arasında popülerlik kazanmıştır.

Into the Blue (2005): Alba, bu aksiyon-gerilim filmde Sam karakterini oynamıştır. Yapım, bir grup dalgıçın denizde buldukları bir hazineyi ararken yaşadıkları tehlikeleri konu alır. Filmdeki performansıyla daha da nam salmıştır.

Sin City (2005): Alba, bu gerilim filmde Nancy Callahan karakterini canlandırmıştır. Film, Frank Miller'ın çizgi roman serisine dayanır ve suç dolu Sin City'nin karanlık hikayelerini anlatır. Alba, bu filmdeki performansıyla dikkat çekmiştir. Jessica Alba en iyi filmleri arasında yer alır.

Good Luck Chuck (2007): Romantik komedi türünde bir filmdir. Film, Chuck (Dane Cook) adında bir adamın etrafında dönen bir hikayeyi anlatır. Chuck, çocukken lanetlendiğine inanır. Eski kız arkadaşlarının her birinin, onunla ilişkisi sona erdikten sonra tanıştığı adamda gerçek aşkı bulduğunu öğrenir. Bu durumu öğrenen birçok kadın, Chuck'ı "evlenme antrenmanı" olarak kullanmaya başlar. Bunlardan biri de Alba’dır.

The Eye (2008): Göz nakli olan bir kadını canlandırır. Filmin konusu, kadının yeni gözleriyle paranormal olayları görmeye başlaması üzerine gelişir. Alba, filmde gerilim ve korku unsurlarını başarılı bir şekilde yansıtır. Bu anlamda en iyi Jessica Alba filmlerinden

Valentine's Day (2010): Bu romantik komedi filminde Jessica Alba, birçok farklı karakterin birbirine bağlı hikayelerinde bir rol alır. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan aşk, ilişki ve romantik olayları konu alır.

Machete (2010) ve Machete Kills (2013): Federal ajan Sartana Rivera karakterini canlandırır. Filmler, eski bir federal ajan olan Machete'nin (Danny Trejo) intikam hikayesini anlatır. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeker.

Dear Eleanor (2016): Alba, bu komedi-drama filminde küçük bir rol olan Daisy karakterini canlandırır. Film, 1962'de iki genç kızın, Eleanor Roosevelt'e bir mektup yazmak için Amerika'yı karış karış gezmelerini anlatır.

The Love Guru (2008): Jane Bullard karakterine hayat vermektedir. Film, Mike Myers'ın canlandırdığı Guru Pitka'nın hikayesini anlatır. Alba, komik bir şekilde stereotipik bir Hollywood yıldızını canlandırır.

Jessica Alba hem oyunculuk kariyeriyle Hollywood'da tanınmış bir isim haline gelmiş hem de iş dünyasında kendi markasını başarılı bir şekilde oluşturarak güçlü bir etki yaratmıştır. Güzelliği, yetenekleri ve cesur adımlarıyla ilham veren bir figür olmuştur. Jessica Alba son filmi ise İsimsiz Katiller şeklindedir.