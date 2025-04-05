En iyi 5 modern kara film
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 05.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:21
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Angel Heart'tan (Şeytan Çıkmazı) Body Heat'e (Ateşli Vücutlar), L.A Confidential'dan (Los Angeles Sırları) Chinatown'a (Çin Mahallesi) 'sinema tarihinin en iyi 5 modern kara filmi'ni anlattı.
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